Ανγκόλα προς τους φίλους της ΑΕΚ: «Μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα, αλλά σας χρειαζόμαστε»

Ο Μπράιαν Ανγκόλα έστειλε μήνυμα προς τους φίλους της ΑΕΚ, από τους οποίους ζήτησε να γεμίσουν το γήπεδο στον πρώτο προημιτελικό (22/5) των playoffs με τον Προμηθέα Πατρών.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη των playoffs (22/5) της Basket League, o Κολομβιανός γκαρντ-φόργουορντ της Ένωσης κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να στηρίξει την προσπάθεια εκείνου και των συμπαικτών του στο κυριακάτικο εντός έδρας ματς με τον Προμηθέα Πατρών.

«Γεια φίλοι της ΑΕΚ. Ξέρω ότι η χρονιά ήταν γεμάτη από σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτός είναι ο τελευταίος γύρος. Και θέλουμε να μας δείξετε τη στήριξή σας σε αυτή τη σειρά των playoffs. Σας χρειαζόμαστε παιδιά. Μόνο ΑΕΚ. Τα λέμε την Δευτέρα, γεμίστε το γήπεδο», έγραψε στο Twitter ο 28χρονος σκόρερ ο οποίος μετρά φέτος 12.1 πόντους με 37.5% στο τρίποντο, 3.8 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 23'43'' κατά μέσο όρο σε 11 αγώνες πρωταθλήματος.

Το τιτίβισμα του Ανγκόλα:

Heyyy @aekbcgr fans I know the year have been full of ups and downs but this is the final lap 💛🖤 and we want you guys to show the support in this playoff series we need you guys 🙏🏾🙏🏾 #monoaek see you guys on Monday let’s Pack the gym 💛🖤💛🖤