Στο Λαύριο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 24χρονος power forward Ντάνι Πίπεν.

Συνεχίζει την ενίσχυση του το Λαύριο. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού Ντάνι Πίπεν. Αγωνίζεται ως power forward και είναι απόφοιτος του Kent State, όπου είχε 19.3 πόντοι, 8.7 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 1.3 block σε 20 αγώνες.

To Λαύριο έχει παράδοση στις καλές επιλογές ξένων παικτών τα τελευταία χρόνια, με τον Τάισον Κάρτερ να παίζει πλέον στη Ζενίτ και τον Άλφα Ντιαλό στη Μονακό. Και οι δύο σε ομάδες Euroleague.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (12/11/1997) Αμερικανού Power forward (2.06m) Danny Pippen, απόφοιτος του Kent State University

Το Who is Who του Danny:

⌾ 𝗡𝗖𝗔𝗔 (Kent State, 2016-2021): στην κολεγιακή του καριέρα είχε την καλύτερη του χρονιά ως senior με Μ.Ο.: 19.3 πόντοι, 8.7 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 1.3 block σε 20 αγώνες.

⌾ 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿:

2021: αγωνίστηκε με τους Greensboro Swarm (NBA G League) και τους Μaine Celtics (NBA G League) με Μ.Ο.: 0.7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 3 αγώνες.

⌾ 𝗖𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀:

• First Team All-Mid-American Conference (2020-2021)