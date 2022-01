Ο πρώην παίκτης του Ηρακλή επιστρέφει στο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα του NBA και τους Σάντα Κρουζ Ουόριορς, στους οποίους αγωνιζόταν από το 2019 έως το 2021.

Ο Ράιαν Τέιλορ μόλις χθες έλυσε το συμβόλαιο του με τον Γηραιό, ωστόσο δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα αυτός θα είναι γνώριμος στον ίδιο.

Η πρώην ομάδα του, Σάντα Κρουζ Ουόριορς και θυγατρική των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τον επαναφέρει στις τάξεις της, έπειτα από τη σύντομη θητεία του στην Θεσσαλονίκη, όπου ως κάτοικος Ιβανωφείου μέτρησε 6 πόντους και 0.9 ριμπάουντ σε 9 παιχνίδια της Basket League.

Ο 27χρονος φόργουορντ επιστρέφει, λοιπόν, στην πατρίδα του, κάτι που ήταν κι επιθυμία του, εξού κι ο τερματισμός της συνεργασίας του με τον ελληνικό σύλλογο.

