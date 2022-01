Λαύριο: Φέρνει... Πίπεν (vid)

Το Λαύριο φέρεται να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού φόργουορντ, Ντάνι Πίπεν.

Όπως μετέδωσε το Sportando, η ελληνική ομάδα έχει φτάσει σε συμφωνία με τον rookie Αμερικανό φόργουορντ, προκειμένου να ενισχύσει την frontline του.

Ο Πίπεν είναι 24 ετών, αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5» κι είναι απόφοιτος του Kent State, στο οποίο αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2021. Η φετινή είναι η πρώτη επαγγελματική σεζόν της καριέρας του, έχοντας πάρει τα δύο πρώτα του συμβόλαι στην G League.

Αρχικά υπέγραψε στους Greensboro Swarm κατόπιν δοκιμής, πραγματοποιώντας μια συμμετοχή, ενώ πιο πρόσφατα βρέθηκε στους Maine Celtics, δίχως να παίξει σε επισημο ματς.

Κατά την περσινή σεζόν - την τελευταία του στο κολλεγιακό επίπεδο - μέτρησε 19.3 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά 31.9 λεπτά σε 20 εμφανίσεις.

Danny Pippen agreed to terms with Lavrio, sources tell me and @NicolaLupo99

The rookie has played with Maine Celtics and Greensboro Swarm this season.