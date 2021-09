Ολυμπιακός: Με ειδική άδεια ο ΜακΚίσικ δίπλα στη γέννηση του παιδιού του

Ο Αμερικανός έγινε πατέρας και βρέθηκε δίπλα στη σύζυγό του αφού έφυγε νωρίτερα από την Κύπρο.

Η μέρα που γίνεσαι πατέρας είναι πολύ σημαντική και αξέχαστη.

Η σύζυγος του Σακιέλ ΜακΚίσικ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και ο Αμερικανός πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Το τελευταίο διάστημα ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε συνέχεια στο μυαλό του τη γυναίκα του αφού δεν είναι απλό πράγμα να γεννήσει σε μία ξένη χώρα.

Ο Ολυμπιακός ήταν όλο αυτόν τον καιρό στο πλευρό του και φυσικά του χορήγησε ειδική άδεια ώστε να επιστρέψει από την Κύπρο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ ώστε να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» επέστρεψε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει ρεπό στους παίκτες του.

👶🏾🍼🤗 Congratulations @ShaqInTheBox and Beril! We are really excited that your baby has arrived safe and sound!!! May your baby be blessed with good health, love and laughter!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/EWQZZ5VZUD