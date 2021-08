Πιτίνο: Πήγε τους παίκτες του για βουτιές στις Σπέτσες (vid)

Ο Ρικ Πιτίνο και οι παίκτες του Iona χαλαρώνουν στις Σπέτσες μετά τα φιλικά τους στην Αθήνα.

Ξέρει καλά την Ελλαδα ο Ρικ Πιτίνο και μαθαίνει τα μυστικά και στους παίκτες του Iona (νίκησε τον Ιωνικό στο τελευταίο φιλικό). Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής βρίσκεται στις Σπετσες, χαλαρώνοντας μαζί με την ομάδα του και μάλιστα κάποιοι παίκτες το έριξαν στις βουτιές.

Την παράσταση έκλεψε ο παίκτης του στο Ιona, Ράιαν Μάιερς, ο οποίος έκανε βουτιά από ψηλά, αλλά έδειχνε να μην ξέρει καλό κολύμπι με τους υπόλοιπους να σπεύδουν για να βοηθήσουν.

Δείτε το video

Ryan Myers scored 22 points in the victory vs Ionikos and then jumped off a 35 foot cliff. Absolutely amazing but then I found out afterwards that he can’t swim! pic.twitter.com/YtalKyecux