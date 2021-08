Έφτασε ο Κάρτερ για τον ΠΑΟΚ: «Χαρούμενος που επέστρεψα» (pics)

Αφίξεων συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, με τον Τζος Κάρτερ να προσγειώνεται λίγο νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο δικέφαλος του βορρά υποδέχθηκε στην Θεσσαλονίκη και τον Τζος Κάρτερ, ο οποίος είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα στις αρχές Ιουλίου. Ο έμπειρος Αμερικανός αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του κόουτς Άρη Λυκογιάννη.

Ο 34χρονος παίκτης επιστρέφει στην PAOK Sports Arena, έπειτα από την περσινή σεζόν όπου μέτρησε 9.4 πόντους με 50% στα τρίποντα και 1.8 ασίστ σε 12 παιχνίδια.

Πλέον οι ασπρόμαυροι, μετά τις αφίξεις των Ογκμπέιντε, ΝτιΛέο και Κάρτερ, αναμένουν το τελευταίο γκρουπ Αμερικανών παικτών (Γκρίφιν, Λοβ και Τζόουνς θα φτάσουν μαζί στην Μακεδονία, εκκινώντας από το Σικάγο το κοινό τους ταξίδι με προορισμό την Ελλάδα) ούτως ώστε να είναι πλήρης η σύνθεση της ομάδας στη συνέχεια της θερινής προετοιμασίας.

We are very happy to see @JoshCarter23 again in Thessaloniki! Welcome back! pic.twitter.com/xrpTE9TvLe