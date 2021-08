Γκρίφιν: «Να φτάσουμε νέους στόχους και να πάμε σε υψηλότερα επίπεδα» (vid)

Ο έμπειρος γκαρντ Μάλκολμ Γκρίφιν έστειλε από το Μέξικο μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, αναφέροντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 32χρονος γκαρντ, ο οποίος κατέγραψε την περασμένη σεζόν 13.4 πόντους, 4.4 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ ανά κάτι παραπάνω από 26 λεπτά δράσης σε 25 εμφανίσεις στην Basket League με τον δικέφαλο του βορρά, έστειλε το μήνυμα του στους φίλους της ομάδας, λίγες μέρες πριν την άφιξη του στην Μακεδονία για την προετοιμασία της ομάδας.

«Γεια σας φίλοι του ΠΑΟΚ, τι κάνετε; Μάλκολμ Γκρίφιν εδώ. Είμαι στο Κανκούν στο Μέξικο, γιορτάζω τα τριακοστά γενέθλια μου. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας, το εκτιμώ.

Μόνο λίγες εβδομάδες ακόμα κι ήρθε η ώρα να επιστρέψω κοντά σας. Δεν μπορώ να περιμένω. Έχουμε κάποιους παίκτες που επιστρέφουν και κάποιους νέους παίκτες που έρχονται να μας βοηθήσουν, να φτάσουμε νέους στόχους και να πάμε σε υψηλότερα επίπεδα.

Ανυπομονώ να επιστρέψω, θα έχουμε επιτέλους κι εσάς στην κερκίδα. Πάμε! Το περιμένω αυτό, είναι ο λόγος που έρχομαι πίσω. Δεν μπορώ να περιμένω, τα λέμε σύντομα!»

He is coming back and the reason is YOU 🔛 #PAOKfans ⚫️⚪️🦅

🗣 A message @8lackCaesar from #mexico with #love 🖤🤍 ⏳#malcolmgriffin #cantwait #PAOK #TogetherWeRiseUp

👉🏼 https://t.co/yFVHPsrn0Z pic.twitter.com/bwnS2i0Mqy