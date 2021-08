Κάρτερ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε φτιάξει μια σπουδαία ομάδα» (vid)

Ο έμπειρος φόργουορντ Τζος Κάρτερ έστειλε από το Ντάλας μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, λέγοντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 34χρονος παίκτης, ο οποίος μέτρησε πέρσι 9.4 πόντους με 50% στα τρίποντα και 1.8 ασίστ σε 12 παιχνίδια με τον δικέφαλο του βορρά, έστειλε το μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας, λίγες μέρες πριν την άφιξη του στην Ελλάδα για την προετοιμασία της ομάδας.

«Γεια σας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, είμαι ο Τζος Κάρτερ. Είμαι στο σπίτι μου στο Ντάλας του Τέξας. Ήθελα απλά να συνδεθώ να πω ένα "γεια" και να σας πω ότι ανυπομονώ να γυρίσω πίσω. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε φτιάξει μια σπουδαία ομάδα για εσάς. Ενθουσιασμένοι που θα σας έχουμε πίσω στις κερκίδες και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Τα λέμε σύντομα...»

Θυμίζουμε πως οι ασπρόμαυροι έχουν αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι τους Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς, Μάρβιν Τζόουνς, Ντέρεκ Ογκμπέιντε, Ντέιβιντ ΝτιΛέο, Βασίλη Τολιόπουλο, Ανδρέα Χριστοδούλου, Μιχάλη Καμπερίδη, Νίκο Καμαριανό, ενώ ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τους «παλιούς» Μάλκολμ Γκρίφιν, Ζερμέν Λοβ και φυσικά Τζος Κάρτερ.

Τη νέα σεζόν ο ΠΑΟΚ του κόουτς Άρη Λυκογιάννη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα αγωνιστεί στην Regular Season του Basketball Champions League, σε όμιλο που περιέχει Γαλατασαράι (Τουρκία), Ιγκοκέα (Βοσνία) και Νίμπουρκ (Τσεχία).

🗣 @JoshCarter23 with a message to all the #PAOK fans! #TogetherWeRiseUp pic.twitter.com/opq72X28oh