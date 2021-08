Περιστέρι: Ο Μορέιρα θέλει και... Λάνγκφορντ! (pic)

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος έγινε νωρίτερα ο τέταρτος παίκτης που μετακομίζει από την ΑΕΚ στο Περιστέρι το φετινό καλοκαίρι κι ο Γιανίκ Μορέιρα θέλει να... φέρει ακόμη έναν περσινό συμπαίκτη του στο ρόστερ της νέας του ομάδας. Τον... Κιθ Λάνγκφορντ!

Ο Αγκολέζος σέντερ Γιανίκ Μορέιρα σχολίασε στο Twitter την ανακοίνωση του Περιστερίου αναφορικά με την μεταγραφή του Λίνου Χρυσικόπουλου που ολοκληρώθηκε λίγες ώρες πριν, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Οικογενειακή επανένωση έχουμε εδώ, ποιος είναι ο επόμενος;», ενώ έκανε και tag τον... Κιθ Λάνγκφορντ! Χρησιμοποίησε emoji που... κλαίνε από τα γέλια, πάντως, δίνοντας καθαρά χιουμοριστικό τόνο στην ανάρτηση του.

Family reunion over here who’s next @keith_langford 👀👀👀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/BDeAPHrRMo