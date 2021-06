Λάνγκφορντ: «Είμαι έτοιμος να υπογράψω τον διακανονισμό με την ΑΕΚ»

Ο Κιθ Λάνγκφορντ μέσω twitter μίλησε για το μέλλον του και παραδέχτηκε ότι θα υπογράψει τον διακανονισμό με την ΑΕΚ.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ απάντησε σε όλα και σχολίασε, μέσω twitter, τις εξελίξεις στην ΑΕΚ, ενώ παραδέχτηκε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει τον διακανονισμό με την ομάδα.

«Είμαι έτοιμος να υπογράψω τον διακανονισμό. Η καθυστέρηση δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχω βγάλει πολλά εκατομμύρια στην καριέρα μου. Είχε να κάνει με αρχές. Δεύτερον οι πρώην συμπαίκτες μου αξίζουν μια ευκαιρία να κερδίσουν τα συμβόλαια της επόμενης σεζόν και να δείξουν σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο το ταλέντο τους.

Είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να έχει την δυνατότητα να κάνει το σωστό για το επόμενο γκρουπ των ξένων παικτών, που έχουν ανάγκη να συστηθούν στην Ευρώπη. Ενθαρρύνω την ΑΕΚ και πολλά άλλα κλαμπ, που έχουν οικονομικά θέματα, να μην κάνουν μπάτζετ με χρήματα που δεν έχουν.

Τρίτον, αναγνωρίζω ότι η ευκαιρία για έναν ανερχόμενο παίκτη να παίξει σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ελλάδας, είναι πιο σημαντική από τα προσωπικά μου αισθήματα, παρά τα όσα είπα για εμένα και την ΑΕΚ και το φτωχό μοντέλο που έχει ακολουθήσει. Επικοινωνήστε τι γίνεται στο κλαμπ και δώστε στους παίκτες την ελευθερία να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, με αυτές τις συνθήκες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας και για τις δύο πλευρές και ένα πιο συνεπές αποτέλεσμα. Έτοιμος για την σεζόν 17».

I am prepared to sign. This delay wasn’t about money. I’ve made multi-millions in my career. This has been about principle. Secondly, my former teammates deserve the chance to earn the next year of their contracts and play @ a competitive level to display their talents.. June 15, 2021

It’s more important for AEK to have the opportunity to do the right thing for the next group of foreigners that need the chance to display themselves in Europe. I encourage AEK and many other clubs like it struggling logistically to not budget using money they don’t have, — Keith (@keith_langford) June 15, 2021

Thirdly, I recognize that the opportunity for an up and coming player to play on one of the best stages Greece has to offer is more important than my personal feelings regarding the things said about me within AEK and the poor business model that followed. June 15, 2021