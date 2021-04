«Ίσως ο Superman & ο King Kong βοηθήσουν τον ΛεΜπρόν να κερδίσει κανονικό δαχτυλίδι» (pics)

Το Space Jam 2 με πρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν κυκλοφόρησε το πρώτο απολαυστικό τρέιλερ!

Σε αυτό, φαίνεται πως ο King μάχεται να πάρει πίσω τον γιο του, που τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι έχοντας στο πλευρό του τον Μπαγκς Μπάνι, τον Ντάφι Ντακ και τους υπόλοιπους χαρακτήρες της Warner Bros.

Ένας αγώνας μπάσκετ θα κρίνει την τύχη όλων και ο Τζέιμς πρέπει να κερδίσει, αναπαριστώντας μάλιστα την ιστορική φωτογραφία με το κάρφωμα έπειτα από την πάσα του Ντουέιν Ουέιντ.

Πάντως το τρέιλερ έδωσε αφορμή στους haters του ΛεΜπρόν να σχολιάσουν τις επιλογές του: «Κλασικός ΛεΜπρόν, προσπαθεί να φτιάξει super team ακόμα και στο Space Jam 2», «Ίσως ο Superman και ο King Kong βοηθήσουν τον ΛεΜπρόν να κερδίσει επιτέλους ένα πραγματικό δαχτυλίδι», «Λογικά θα παίξει με τους Monstars για να κερδίσει». «Ακόμα και αυτή η ομάδα θα ήταν τρίτη στη Δύση» ήταν τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια στη σκηνή που ο Τζέιμς στήνει την ομάδα του.

Classic LeBron trying to build a super team in Space Jam 2 pic.twitter.com/YdPVCMPmUb — Barstool Sports (@barstoolsports) April 3, 2021

The ending of Space Jam 2. pic.twitter.com/CinOpLLZU2 — (@HoopMixOnly) April 4, 2021

Maybe they will help him win a real ring for once. — Keaton (@KeatDan07) April 3, 2021

That team would still fall to 3rd in the west. — Jeremy (@WhiskeyTuna) April 3, 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ