Εκτός από το ότι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Κινγκς, ο Γιάννης φρόντισε να κάνει ακόμα πιο χαρούμενο έναν πιτσιρικά χαρίζοντάς του το παπούτσι του.

MVP on & off the court.@Giannis_An34 gives away his shoes after tonight's game pic.twitter.com/9It1MU6LvJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 22, 2021