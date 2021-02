Αλάνθαστος και ασταμάτητος ήταν στην πρώτη περίοδο κόντρα στους Σέλτικς στην Βοστώνη ο Νίκολα Γιόκιτς, Ο ηγέτης των Νάγκετς στα 11 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 15 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, δηλαδή 5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 2/2 βολές.

A quarter from the best big man in the game.

15 PTS

6-6 from the field #NikolaJokic #NBAAllStar pic.twitter.com/96sDHB3Oxp

