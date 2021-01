Η Αναντολού Εφές σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου δεν έχασε το προβάδισμα, αλλά το θέαμα το πρόσφερε η Χίμκι.

Ο Τζόρνταν Μίκι στην έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου απέφυγε τον αντίπαλό του με προσποίηση και εν συνεχεία κάρφωσε δυναμικά.

Δείτε τη φάση...

CLEAR THE WAY⚠️@Jmickey_02 is coming in! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zDGi0PEXR7

