ΝΒΑ: Τα καλύτερα καρφώματα του dunker ΛεΜπρόν! (vid)

Ο King Τζέιμς κουβάλησε τους Λέικερς ως την πρώτη θέση της κατάταξης στη Δύση πριν από τη διακοπή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και πλέον στρέφεται στο restart με στόχο το τέταρτο δαχτυλίδι της τεράστιας καριέρας του!

Στο μεταξύ, το ΝΒΑ παρουσίασε τα καλύτερα καρφώματα του «Βασιλιά» με τη φανέλα των Καλιφορνέζων.

"Here comes L. B. J." @KingJames' top @Lakers DUNKS from this season so far before NBA Restart begins on July 30th! #WholeNewGame pic.twitter.com/d04aJK4m19

— NBA (@NBA) July 28, 2020