Κλίπερς: «Λουκέτο» στο προπονητικό κέντρο μετά από κρούσμα (pic)

Οι μέρες περνούν και σιγά σιγά, στις 31 Ιουλίου, θα φτάσει η ημέρα για την επανεκκίνηση του ΝΒΑ. Κανένας, όμως, δεν γνωρίζει τι θα γίνει, αφού στη Φλόριντα, όπου και θα γίνει το restart, σημειώνεται ρεκόρ κρουσμάτων. Την Πέμπτη (02/07) η πολιτεία των ΗΠΑ μέτρησε 10.109 θετικά δείγματα.

Την ίδια στιγμή, οι ομάδες περνούν από τεστ και προς το παρόν έχουν βρεθεί 25 θετικοί στη νόσο Covid-19 σε 351. Ένα κρούσμα έχουν και οι Κλίπερς, οι οποίοι έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους προληπτικά.

Το προπονητικό κέντρο της ομάδας ενδέχεται να ανοίξει πάλι πριν την αναχώρηση για το Ορλάντο. Υπενθυμίζεται ακόμη πως Νάγκετς και Νετς έχουν κλείσει επίσης τις προπονητικές εγκαταστάσεις, μετά από κρούσματα κορονοϊού στις ομάδες τους.

After a positive test for the coronavirus in the Los Angeles Clippers traveling party headed to Orlando next week, the organization closed its practice facility to players and staff as a precaution today, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2020