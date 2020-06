Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος των Μπούλετς, Γουές Άνσελντ (pic & vid)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας του, ο Γουές Άνσελντ έδωσε μάχη με διάφορες ασθένειες τα τελευταία χρόνια.

Ο εκλιπών έπαιξε μόνο στην Ουάσινγκτον από το 1968 έως το 1981 ενώ τελείωσε την καριέρα του με 14 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα (13.769 σύνολο) έναντι 10.8 πόντων (10.624)!

Το Νο.41 που φορούσε στην Ουάσινγκτον και το Νο.31 που φορούσε στο κολέγιο του Λούιβιλ, έχουν αποσυρθεί από τις ομάδες του.

