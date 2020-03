Πιτίνο: Το twitter αντιδρά στην πρόσληψή του από το Αϊόνα (pics)

Ο Αμερικανός προπονητής επιστρέφει στο κολλεγιακό πρωτάθλημα, καθώς ανακοινώθηκε από το Iona, στο οποίο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Ο 66χρονος προπονητής θα αναλάβει τα «ηνία» από την επόμενη σεζόν και τόνισε πως είναι πολύ ενθουσιασμένος, ενώ είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Γιώργο Βασιλακόπουλο.

Δεν συμμερίζονται όλοι, όμως, τα όμορφα συναισθήματά του, και ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Από την άλλη, οι Αμερικανοί φαίνονται χαρούμενοι γι' αυτή την κίνηση, αφού άρχισαν αμέσως τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του κολλεγίου.

Στο twitter ό,τι νέο κυκλοφορεί, σχολιάζεται αμέσως και το ίδιο έγινε και σε αυτή την περίπτωση.

Αν είχε χιούμορ ο Ρικ ο Πιτινο θα υπεγραφε στους Spartans — Xerxes (@Xerxis9) March 14, 2020

Ο #paobc ευχαριστεί το Ρικ πιτινο για όλα όσα προσέφερε. Τώρα χρειάζεται προπονητή νέο με όρεξη για δουλειά και φιλοδοξία. — dimitris spirou (@dimitrisspirou) March 14, 2020

Το Μινεσότα που προπονεί ο γιος Πιτινο είναι με διαφορά καλύτερο κολλέγιο από το Αιονα. Απ το Αιονα παίζει να έχει να γίνει παίκτης ντραφτ καμία 30χρονια ενώ οι καλύτεροι παίκτες που βγάζει(πχ Ινγκλις, Μπαρτ τζ κτλ) έχουν ταβάνι κάνα Λαύριο. Εκεί είναι οι μετοχές του Ρικ..#paobc — mpoxou (@mpoxou) March 14, 2020

αν πιστευα κατι για τον Πιτινο

ειναι οτι ηταν κυριος τα σημερινα γεγονοτα,το διαψευδουν & κριμα

σταθηκε κυριος & κοσμουσε τα παρκε της χωρας τοσο καιρο,αλλα οι κυριοι φαινονται και στα αντιο τα στερνα τιμουν τα πρωτα φιλε Ρικ#paobc — Κυδοιμός (@saitanasker) March 14, 2020

Περιμένοντας την ανακοίνωση της ΚΑΕ με μεγάλη περιέργεια. Ο Πιτινο ήταν ο προπονητής που θα άλλαζε όλη την φιλοσοφία του Παναθηναϊκού και του Ελληνικού Μπάσκετ ? — LOLEK1974 (@LOLEK19741) March 14, 2020

Τοσο καλός προπονητής είναι ο Πιτινο που μπορεί να κοουτσαρει τρεις ομάδες ταυτοχρονα. — Xerxes (@Xerxis9) March 14, 2020

Α να χαθείς προδότη Ρικ Πιτίνο. Ούτε να σε βλέπω στα μάτια μου. Ντροπή σου. Shame on you Rick Pitino. You traitor! — Batman From Marousi (@BMarousi) March 14, 2020

Ο Πιτίνο ήρθε, τους γέμισε παλτά, τους έφτασε να παλεύουν για 8αδα είπε και 5-6 φιλοσοφίες και την έκανε. — ThePeacemaker (@depismaker) March 14, 2020

#ρικ_πιτινο Win-win καταστάσεις ισχύουν στην διπλωματία,όχι στο basket ball.. Στην πρώτη ήττα της νέας του ομάδας,ο Πιτίνο αφού δώσει συγχαρητήρια ξανά & ξανά στην αντίπαλο,παινέψει τον καλύτερο παίκτη της,στο τέλος θα είναι ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παικτών του. — aris nelson (@NelsonAris) March 14, 2020

Ρε τον Πιτινο — I live on (@nousanarchy) March 14, 2020

Μακάρι να περάσουν όλα γρήγορα και να ενθουσιαζόμαστε με τα πάντα όπως ο Ρικ Πιτίνο (ενθουσιασμένος με την με την Εθνική , με τον ΠΑΟ και τώρα με το Πανεπιστήμιο)!!! — komis7 (@komis71) March 14, 2020

Rick Pitino coaching Iona next year really just came out of nowhere wow. See you in Webster bank arena next year @RealPitino #MAACHoops #maac — Kyle (@kylemaj5) March 14, 2020

Pitino to Iona is awesome- shows you who he really is by taking this job- great for college basketball...lookout — Fierlo (@Drakebomber22) March 14, 2020

Wow Iona hired Rick Pitino Idk if Zay gonna like the lol he’s a ANIMAL! Word — G.COLDS (@G_COLDS) March 14, 2020

Pitino is back! — The Milk Man (@HayWhy123) March 14, 2020

Rick Pitino is back. That’s tough. — Coach Hinnant (@coachluck_) March 14, 2020

Smart move by Iona ... they get relevance that only comes w/ NCAAT bids (which they’ve earned the past four seasons) and Pitino is back in CBB. Mark my words: by 2023, he will be at Florida, Texas, or Syracuse. — Joshua Hinton (@j_hinton859) March 14, 2020

Rick Pitino signing for five years will be interesting if he has aspirations of getting back to a power five school he won’t be at Iona long but huge for Isiah Washington development heading into his senior year. — wygdtns (@wygdtns) March 14, 2020

Coach Pitino byke!!! God is good — Girl...He ain't shit (@BruhDILLIGAF) March 14, 2020

He is one of my favorite coaches. I'm Happy he's Back! — Coach Terry Head (@LeavonHead2) March 14, 2020