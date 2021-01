Ένα ακόμη αμφίρροπο παιχνίδι της Αδριατικής Λίγκας ολοκληρώθηκε με απίθανο τρόπο.

Η Σπλιτ νίκησε την Μπουντούτσνοστ με 78-77 με σουτ του Σάνι Τσαμπάρα από μακριά και υπό πίεση!

Δείτε τη φάση...

S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R!

It seemed like the guests would take away the win this time, but then Sani Čampara got the ball... the rest is history!@kksplit_ | @KKBuducnostVOLI #ABALiga pic.twitter.com/2apca5cxqm

— ABA Liga (@ABA_League) January 9, 2021