ABA League: Απίθανο τρίποντο από τη μία μπασκέτα στην άλλη (vid)

Ο χρόνος τελείωνε. Και ο Νταν Ντούστσακ της Τσεντεβίτα Ολίμπια (αντιπάλου του Προμηθέα στο EuroCup) πήρε την μπάλα στα χέρια του και δεν το σκέφτηκε. Τρία, δύο, ένα και μία απότομη ραβέρσα. Η μπάλα έφυγε από τη μία μπασκέτα, με κατεύθυνση την άλλη.

Το καλάθι της εβδομάδας ίσως και της σεζόν, στο φινάλε της τρίτης περιόδου της αναμέτρησης, μόλις σημειώθηκε. Νικήτρια στην αναμέτρηση ήταν η Τσεντεβίτα με 97-88.

Δείτε την απίθανη φάση.

WOOOOHOOOO!

This just might be the best shot you'll see this season!

Dan Duščak of @KKCedOL from downtown!#ABALiga pic.twitter.com/PiSUXFyijA

— ABA Liga (@ABA_League) November 15, 2020