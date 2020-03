Το τελευταίο παιχνίδι του Γιόκιτς στην Ευρώπη (vid)

Σαν σήμερα (26/3), πριν από πέντε χρόνια ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχτηκε MVP της σεζόν 2014-15 στην Αδριατική Λίγκα, δίνοντας τον τελευταίο αγώνα του πριν μετακομίσει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Νάγκετς.

Μάλιστα έκανε ρεκόρ στην ABA Liga με 28 πόντους και 15 ριμπάουντ στη νίκη επί της Ιγκοκέα.

On this day, 5 years ago, Nikola Jokić (@KKMegaBemax) was named the MVP for the 2014/15 #ABALiga season.

In March 2015, Jokić played his last game in #ABALiga before joining the @nuggets.

He scored his ABA career-high 28 pts and had 15 rebs in Mega's win vs. Igokea. pic.twitter.com/ovBdXi55n0

— ABA Liga (@ABA_League) March 26, 2020