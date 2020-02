Πρόκειται για τον 18χρονο Σέρβο, που αγωνιζόταν στην εφηβική ομάδα του Ερυθρού Αστέρα ως αρχηγός.

Την είδηση έκανε γνωστή η εταιρεία που τον εκπροσωπεί.

A warm welcome to Nikola Manojlović, captain of Red Star youth teams and Serbian international who joins our agency and signs his first professional contract with @kkcrvenazvezda ! Welcome aboard Nikola #octagon https://t.co/rYfttmm5eu

— Octagon Basketball Europe (@OctagonBballEU) February 28, 2020