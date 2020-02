Παρτίζαν: Νέο ρεκόρ προσέλευσης στην ABA Liga με 16.531 φιλάθλους! (vid)

Η ομάδα του Βελιγραδίου έδινε αγώνα με την Μπουντούτσνοστ και στην «Stark Arena» βρέθηκε 16.531 φίλαθλοι για να δουν την αναμέτρηση!

Με αυτόν τον τρόπο, η Παρτίζαν έκανε νέο ρεκόρ προσέλευσης στην ΑΒΑ Liga. Το προηγούμενο άνηκε στην Τσιμπόνα, η οποία είχε υποδεχθεί στην «Zagreb Arena» 16.200 φιλάθλους το 2010 στον τελικό με την Παρτίζαν.

Μάλιστα, οι αγώνες της Παρτίζαν φιγουράρουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις με την περισσότερη προσέλευση.

1. Παρτίζαν-Μπουντούτσνοστ: 16.531 (09/02/2020)

2. Τσιμπόνα-Παρτίζαν: 16.200 (25/04/2010)

3. Παρτίζαν-Τσεντεβίτα: 14.210 (25/0/2014)

4. Παρτίζαν-Τσιμπόνα: 13.328 (18/04/2009)

5. Τσιμπόνα-Ολίμπια: 13.000 (23/04/2010)

6. Ολίμπια-Παρτίζαν: 12.000 (21/04/2011)

7. Μακάμπι Ιλέκτρα-Τσεντεβίτα: 11.000 (30/04/2012)

8. Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας: 10.750 (16/04/2009)

9. Μακάμπι Ιλέκτρα-Τσιμπόνα: 10.500 (06/10/2011)

10. Μακάμπι Ιλέκτρα-Μπουντούτσνοστ: 10.500 (28/04/2012)

A record-breaking crowd of 16,531 @PartizanBC fans singing as one at the beginning of the derby match against @KKBuducnostVOLI.#ABALiga pic.twitter.com/5IPMUrvdz5

— ABA Liga (@ABA_League) February 10, 2020