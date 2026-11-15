Ερυθρός Αστέρας - Τσεντεβίτα 94-83: Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα
Μετά τη βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου υποδέχθηκαν την Τσεντεβίτα για την ABA Liga και έφτασαν άνετα στη νίκη με 94-83.
Οι Μπάτλερ, Νουόρα, Κάρτερ και Οτζελέγε ήταν διψήφιοι για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, με τον πρώτο να ξεχωρίζει, καθώς τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19 λεπτά.
Από πλευράς Τσεντεβίτα, πολύ καλό ματς έκανε ο Άντονι Κάουαν, με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 26-24, 48-43, 67-64, 94-83
|CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG%
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|PNT
|2ND
|FB
|+/-
|VAL (PIR)
|1
|Jones Jr C. *
|21:38
|6
|25.0%
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0.0%)
|4/4 (100.0%)
|0
|1
|1
|3
|1
|3
|0/1
|2/6
|2
|0
|0
|-4
|8
|6
|Butler J.
|18:43
|16
|62.5%
|4/7 (57.1%)
|1/1 (100.0%)
|5/5 (100.0%)
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|2/0
|0/3
|2
|8
|3
|+2
|16
|11
|Carter T.
|18:22
|13
|66.7%
|3/3 (100.0%)
|1/3 (33.3%)
|4/4 (100.0%)
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|0/0
|3/4
|6
|0
|0
|+15
|15
|15
|Izundu E.
|11:27
|3
|100.0%
|1/1 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|0/0
|4/1
|2
|1
|0
|0
|2
|23
|Đurišić N. *
|14:23
|4
|20.0%
|1/4 (25.0%)
|0/1 (0.0%)
|2/4 (50.0%)
|4
|0
|4
|0
|0
|1
|1/0
|3/4
|2
|0
|2
|-4
|3
|24
|Baldwin Jr P.
|08:26
|5
|66.7%
|2/2 (100.0%)
|0/1 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0/0
|2/2
|4
|2
|0
|+8
|4
|25
|Medarević V.
|17:32
|4
|50.0%
|2/2 (100.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|2
|2
|4
|2
|0
|0/0
|2/0
|4
|4
|0
|+13
|6
|33
|Nwora J. *
|26:10
|15
|70.0%
|6/7 (85.7%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|4
|2
|6
|2
|1
|2
|0/0
|1/2
|12
|7
|4
|0
|20
|35
|Koloko Kamdeu C. *
|14:06
|4
|40.0%
|2/4 (50.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|5
|1
|6
|3
|0
|2
|4/0
|2/0
|4
|0
|0
|0
|10
|37
|Ojeleye S.
|22:45
|11
|66.7%
|1/1 (100.0%)
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|2/0
|0/3
|1
|2
|0
|+19
|12
|44
|Kramer D.
|12:19
|6
|40.0%
|0/2 (0.0%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0/2
|0/0
|0
|3
|2
|+5
|9
|95
|Moneke C. *
|14:11
|7
|60.0%
|3/4 (75.0%)
|0/1 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|3
|1
|4
|0
|0
|1
|0/0
|2/1
|6
|0
|2
|-10
|6
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|94
|54.2%
|28/41 (68.3%)
|8/21 (38.1%)
|18/23 (78.3%)
|22
|12
|34
|20
|13
|18
|9/3
|21/29
|45
|24
|17
|-
|114
|CEDEVITA OLIMPIJA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG%
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|PNT
|2ND
|FB
|+/-
|VAL (PIR)
|1
|Cowan A. *
|20:31
|20
|40.0%
|2/4 (50.0%)
|2/6 (33.3%)
|10/10 (100.0%)
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0/1
|4/8
|4
|2
|0
|-8
|21
|3
|Radović R.
|14:27
|0
|0.0%
|0/2 (0.0%)
|0/3 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|5
|1
|6
|1
|0
|2
|1/0
|2/0
|0
|0
|0
|+5
|-1
|4
|Gainey J.
|23:17
|5
|10.0%
|0/3 (0.0%)
|1/7 (14.3%)
|2/2 (100.0%)
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1/1
|3/1
|0
|0
|0
|-12
|-3
|6
|Lomažs R.
|23:17
|8
|28.6%
|2/4 (50.0%)
|0/3 (0.0%)
|4/5 (80.0%)
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0/0
|2/4
|2
|0
|0
|-5
|6
|7
|Ustun D.
|06:10
|4
|100.0%
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0/0
|0/1
|0
|4
|0
|+4
|4
|8
|Houindo C.
|12:47
|0
|0.0%
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0/0
|4/2
|0
|0
|0
|-6
|0
|11
|Blažič J. *
|11:36
|0
|0.0%
|0/1 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|0/1
|2/0
|0
|0
|0
|+1
|-2
|20
|Cerkvenik M.
|03:34
|0
|0.0%
|0/0 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0/2
|0
|0
|0
|-5
|1
|21
|Hurt M. *
|26:07
|13
|55.6%
|4/6 (66.7%)
|1/3 (33.3%)
|2/4 (50.0%)
|2
|0
|2
|0
|1
|2
|0/1
|1/3
|8
|2
|2
|-8
|9
|23
|Kroflič U. *
|24:53
|18
|62.5%
|2/4 (50.0%)
|3/4 (75.0%)
|5/5 (100.0%)
|0
|1
|1
|3
|2
|4
|0/0
|3/3
|4
|0
|3
|-9
|17
|24
|Škara D.
|15:38
|8
|57.1%
|4/6 (66.7%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0/0
|0/0
|6
|0
|0
|-9
|7
|34
|Johnson J. *
|17:43
|7
|66.7%
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|3/4 (75.0%)
|0
|4
|4
|0
|2
|1
|1/1
|2/3
|4
|4
|1
|-3
|11
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|87
|43.3%
|18/37 (48.6%)
|8/30 (26.7%)
|27/30 (90.0%)
|15
|11
|26
|14
|7
|13
|3/5
|25/31
|28
|16
|6
|-
|67
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