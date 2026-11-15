Ερυθρός Αστέρας - Τσεντεβίτα 94-83: Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα

Ερυθρός Αστέρας - Τσεντεβίτα 94-83: Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα

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Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε άνετα την Τσεντεβίτα με 94-83 για την ABA Liga και επέστρεψε στις νίκες.

Μετά τη βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου υποδέχθηκαν την Τσεντεβίτα για την ABA Liga και έφτασαν άνετα στη νίκη με 94-83.

Οι Μπάτλερ, Νουόρα, Κάρτερ και Οτζελέγε ήταν διψήφιοι για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, με τον πρώτο να ξεχωρίζει, καθώς τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19 λεπτά.

Από πλευράς Τσεντεβίτα, πολύ καλό ματς έκανε ο Άντονι Κάουαν, με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 48-43, 67-64, 94-83

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTSFG%2PT3PTFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF (C/D)PNT2NDFB+/-VAL (PIR)
1Jones Jr C. *21:38625.0%1/4 (25.0%)0/0 (0.0%)4/4 (100.0%)0113130/12/6200-48
6Butler J.18:431662.5%4/7 (57.1%)1/1 (100.0%)5/5 (100.0%)0112322/00/3283+216
11Carter T.18:221366.7%3/3 (100.0%)1/3 (33.3%)4/4 (100.0%)1123020/03/4600+1515
15Izundu E.11:273100.0%1/1 (100.0%)0/0 (0.0%)1/2 (50.0%)1011120/04/121002
23Đurišić N. *14:23420.0%1/4 (25.0%)0/1 (0.0%)2/4 (50.0%)4040011/03/4202-43
24Baldwin Jr P.08:26566.7%2/2 (100.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)1120010/02/2420+84
25Medarević V.17:32450.0%2/2 (100.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)0224200/02/0440+136
33Nwora J. *26:101570.0%6/7 (85.7%)1/3 (33.3%)0/0 (0.0%)4262120/01/21274020
35Koloko Kamdeu C. *14:06440.0%2/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)5163024/02/0400010
37Ojeleye S.22:451166.7%1/1 (100.0%)3/5 (60.0%)0/0 (0.0%)0112322/00/3120+1912
44Kramer D.12:19640.0%0/2 (0.0%)2/3 (66.7%)0/0 (0.0%)3140000/20/0032+59
95Moneke C. *14:11760.0%3/4 (75.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)3140010/02/1602-106
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)200:009454.2%28/41 (68.3%)8/21 (38.1%)18/23 (78.3%)2212342013189/321/29452417-114
CEDEVITA OLIMPIJA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTSFG%2PT3PTFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF (C/D)PNT2NDFB+/-VAL (PIR)
1Cowan A. *20:312040.0%2/4 (50.0%)2/6 (33.3%)10/10 (100.0%)0113110/14/8420-821
3Radović R.14:2700.0%0/2 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (0.0%)5161021/02/0000+5-1
4Gainey J.23:17510.0%0/3 (0.0%)1/7 (14.3%)2/2 (100.0%)0112001/13/1000-12-3
6Lomažs R.23:17828.6%2/4 (50.0%)0/3 (0.0%)4/5 (80.0%)0002110/02/4200-56
7Ustun D.06:104100.0%2/2 (100.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000010/00/1040+44
8Houindo C.12:4700.0%0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)3030000/04/2000-60
11Blažič J. *11:3600.0%0/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)2021000/12/0000+1-2
20Cerkvenik M.03:3400.0%0/0 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)1010000/00/2000-51
21Hurt M. *26:071355.6%4/6 (66.7%)1/3 (33.3%)2/4 (50.0%)2020120/11/3822-89
23Kroflič U. *24:531862.5%2/4 (50.0%)3/4 (75.0%)5/5 (100.0%)0113240/03/3403-917
24Škara D.15:38857.1%4/6 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)2130010/00/0600-97
34Johnson J. *17:43766.7%2/3 (66.7%)0/0 (0.0%)3/4 (75.0%)0440211/12/3441-311
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)200:008743.3%18/37 (48.6%)8/30 (26.7%)27/30 (90.0%)151126147133/525/3128166-67
@Photo credits: eurokinissi
     

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