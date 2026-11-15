Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε άνετα την Τσεντεβίτα με 94-83 για την ABA Liga και επέστρεψε στις νίκες.

Μετά τη βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου υποδέχθηκαν την Τσεντεβίτα για την ABA Liga και έφτασαν άνετα στη νίκη με 94-83.

Οι Μπάτλερ, Νουόρα, Κάρτερ και Οτζελέγε ήταν διψήφιοι για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, με τον πρώτο να ξεχωρίζει, καθώς τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19 λεπτά.

Από πλευράς Τσεντεβίτα, πολύ καλό ματς έκανε ο Άντονι Κάουαν, με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 48-43, 67-64, 94-83

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG% 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) PNT 2ND FB +/- VAL (PIR) 1 Jones Jr C. * 21:38 6 25.0% 1/4 (25.0%) 0/0 (0.0%) 4/4 (100.0%) 0 1 1 3 1 3 0/1 2/6 2 0 0 -4 8 6 Butler J. 18:43 16 62.5% 4/7 (57.1%) 1/1 (100.0%) 5/5 (100.0%) 0 1 1 2 3 2 2/0 0/3 2 8 3 +2 16 11 Carter T. 18:22 13 66.7% 3/3 (100.0%) 1/3 (33.3%) 4/4 (100.0%) 1 1 2 3 0 2 0/0 3/4 6 0 0 +15 15 15 Izundu E. 11:27 3 100.0% 1/1 (100.0%) 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 0 1 1 1 2 0/0 4/1 2 1 0 0 2 23 Đurišić N. * 14:23 4 20.0% 1/4 (25.0%) 0/1 (0.0%) 2/4 (50.0%) 4 0 4 0 0 1 1/0 3/4 2 0 2 -4 3 24 Baldwin Jr P. 08:26 5 66.7% 2/2 (100.0%) 0/1 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 1 2 0 0 1 0/0 2/2 4 2 0 +8 4 25 Medarević V. 17:32 4 50.0% 2/2 (100.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 2 2 4 2 0 0/0 2/0 4 4 0 +13 6 33 Nwora J. * 26:10 15 70.0% 6/7 (85.7%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 4 2 6 2 1 2 0/0 1/2 12 7 4 0 20 35 Koloko Kamdeu C. * 14:06 4 40.0% 2/4 (50.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 5 1 6 3 0 2 4/0 2/0 4 0 0 0 10 37 Ojeleye S. 22:45 11 66.7% 1/1 (100.0%) 3/5 (60.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 2 3 2 2/0 0/3 1 2 0 +19 12 44 Kramer D. 12:19 6 40.0% 0/2 (0.0%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0.0%) 3 1 4 0 0 0 0/2 0/0 0 3 2 +5 9 95 Moneke C. * 14:11 7 60.0% 3/4 (75.0%) 0/1 (0.0%) 1/2 (50.0%) 3 1 4 0 0 1 0/0 2/1 6 0 2 -10 6 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 94 54.2% 28/41 (68.3%) 8/21 (38.1%) 18/23 (78.3%) 22 12 34 20 13 18 9/3 21/29 45 24 17 - 114