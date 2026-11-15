Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Σουμπότιτσα με 93-75 για την 8η αγωνιστική της Aba liga, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Αντέδρασε και ξέσπασε στην Σουμπότιτσα η Ντουμπάι BC μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, παρουσιάζοντας σοβαρή εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης μπόρεσε να φτάσει άνετα ως την 7η νίκη της στο πρωτάθλημα (93-75) και να παραμείνει αήττητη.

Πρώτος σκόρερ για την Ντουμπάι BC ο Μπλόσομγκεϊμ με 13 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ο Οκόμπο με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Πετρούσεφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Ντουμπάι BC στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αναντολού Εφές (17/11, 18:00), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Wowwwww! What an assist by Filip Petrušev! Jaron Blossomgame said thank you 🫡 https://t.co/5hjfV1rHFJ November 15, 2026

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 53-35, 74-57, 93-75