Ντουμπάι BC - Σουμπότιτσα 96-75: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Ντουμπάι BC - Σουμπότιτσα 96-75: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ντουμπάι BC - Σουμπότιτσα 96-75: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

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Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Σουμπότιτσα με 93-75 για την 8η αγωνιστική της Aba liga, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Αντέδρασε και ξέσπασε στην Σουμπότιτσα η Ντουμπάι BC μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, παρουσιάζοντας σοβαρή εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης μπόρεσε να φτάσει άνετα ως την 7η νίκη της στο πρωτάθλημα (93-75) και να παραμείνει αήττητη.

Πρώτος σκόρερ για την Ντουμπάι BC ο Μπλόσομγκεϊμ με 13 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ο Οκόμπο με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Πετρούσεφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Ντουμπάι BC στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αναντολού Εφές (17/11, 18:00), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 53-35, 74-57, 93-75

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@Photo credits: x_dubaibasketbal
     

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