Ντουμπάι BC - Σουμπότιτσα 96-75: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Αντέδρασε και ξέσπασε στην Σουμπότιτσα η Ντουμπάι BC μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, παρουσιάζοντας σοβαρή εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης μπόρεσε να φτάσει άνετα ως την 7η νίκη της στο πρωτάθλημα (93-75) και να παραμείνει αήττητη.
Πρώτος σκόρερ για την Ντουμπάι BC ο Μπλόσομγκεϊμ με 13 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ο Οκόμπο με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Πετρούσεφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Πλέον η Ντουμπάι BC στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αναντολού Εφές (17/11, 18:00), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Wowwwww! What an assist by Filip Petrušev! Jaron Blossomgame said thank you 🫡 https://t.co/5hjfV1rHFJ— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 15, 2026
Τα δεκάλεπτα: 31-13, 53-35, 74-57, 93-75
|Dubai Basketball
|FG2
|FG3
|FT
|REBS
|Other Statistics
|Points from
|#
|Players
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|BLK
|Paint
|2ndCh
|FstBr
|+/-
|VAL
|0
|Okobo E.
|14:59
|12
|62.5%
|3
|4
|75%
|2
|4
|50%
|0
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|2
|10
|18
|2
|Dangubić N.
|21:56
|10
|57.1%
|2
|4
|50%
|2
|3
|66.7%
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|0
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|0
|1
|0
|4
|3
|0
|11
|10
|3
|Bacon JR D. *
|15:55
|11
|62.5%
|5
|5
|100%
|0
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|0%
|1
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|3
|0
|3
|1
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|0
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|4
|0
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|12
|13
|4
|Blossomgame J.
|21:17
|13
|66.7%
|6
|8
|75%
|0
|1
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|2
|12
|2
|0
|6
|16
|6
|Mintz D.
|12:40
|5
|40%
|1
|2
|50%
|1
|3
|33.3%
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|6
|13
|Musa D. *
|14:31
|2
|0%
|0
|2
|0%
|0
|0
|0%
|2
|4
|0
|0
|0
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|3
|3
|17
|Tshimanga Kabengele M. *
|14:15
|10
|100%
|3
|3
|100%
|1
|1
|100%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|3
|2
|4
|2
|0
|8
|10
|21
|Diakite M.
|13:06
|5
|100%
|1
|1
|100%
|1
|1
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|4
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|10
|0
|23
|Shengelia T. *
|14:20
|8
|60%
|3
|4
|75%
|0
|1
|0%
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|3
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|0
|2
|2
|6
|0
|0
|0
|5
|25
|Wright IV M. *
|23:00
|4
|33.3%
|1
|2
|50%
|0
|1
|0%
|2
|2
|1
|0
|1
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|0
|0
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|8
|11
|30
|Petrušev F.
|17:03
|12
|83.3%
|4
|5
|80%
|1
|1
|100%
|1
|2
|3
|1
|4
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|0
|2
|4
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|12
|18
|44
|Walkup T.
|17:00
|1
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|1
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|Team Compare
|FG2
|FG3
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|CM
|RV
|BLK
|Paint
|2ndCh
|FstBr
|+/-
|VAL
|Dubai Basketball
|200:00
|93
|59.7%
|29
|41
|70.7%
|8
|21
|38.1%
|11
|15
|18
|3
|21
|30
|10
|13
|2
|2
|19
|21
|46
|7
|6
|18
|114
|Spartak Office Shoes
|200:00
|75
|47.6%
|25
|50
|50%
|5
|13
|38.5%
|10
|10
|18
|12
|30
|18
|6
|18
|2
|2
|21
|19
|42
|10
|11
|-18
|76
|Spartak Office Shoes
|FG2
|FG3
|FT
|REBS
|Other Statistics
|Points from
|#
|Players
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|AST
|ST
|TO
|FV
|AG
|CM
|RV
|BLK
|Paint
|2ndCh
|FstBr
|+/-
|VAL
|2
|Coleman III C. *
|26:25
|9
|33.3%
|2
|6
|33.3%
|1
|3
|33.3%
|2
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|2
|3
|4
|0
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|-7
|6
|4
|Drobnjak I.
|10:56
|5
|66.7%
|1
|2
|50%
|1
|1
|100%
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|0
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|-17
|5
|5
|Pipkins J. *
|16:41
|4
|50%
|2
|4
|50%
|0
|0
|0%
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|2
|2
|-2
|-1
|6
|Jeremić M.
|13:44
|2
|0%
|0
|0
|0%
|0
|1
|0%
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
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|0
|0
|1
|9
|Lazarević S.
|14:31
|6
|42.9%
|3
|7
|42.9%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|4
|4
|1
|2
|2
|0
|1
|2
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|6
|0
|2
|-12
|4
|12
|Tofoski M.
|14:38
|2
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|0
|3
|1
|0
|1
|3
|0
|0
|0
|-12
|5
|13
|Cerovina L. *
|15:14
|12
|80%
|2
|3
|66.7%
|2
|2
|100%
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|3
|-2
|15
|20
|Gegić A.
|22:22
|9
|66.7%
|3
|5
|60%
|1
|1
|100%
|0
|0
|4
|1
|5
|5
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|2
|2
|-14
|14
|22
|Ilić D.
|18:50
|12
|50%
|5
|10
|50%
|0
|0
|0%
|2
|2
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|3
|10
|2
|2
|-16
|10
|24
|Omić A. *
|19:16
|6
|60%
|3
|5
|60%
|0
|0
|0%
|0
|0
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|6
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|33
|Bodrožić B.
|09:01
|0
|0%
|0
|2
|0%
|0
|2
|0%
|0
|0
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|34
|Nikolić D. *
|18:22
|8
|44.4%
|4
|6
|66.7%
|0
|3
|0%
|0
|0
|3
|0
|3
|1
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|0
|0
|1
|1
|6
|2
|0
|-10
|7
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