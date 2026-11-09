Η Ντουμπάι BC επικράτησε με 87-98 της Μέγκα Μπάσκετ παραμένοντας αήττητη στην ABA League πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη EuroLeague.

Η Ντουμπάι BC συνεχίζει την αήττητη πορεία της στην ABA League περνώντας με ευκολία από την έδρα της Μέγκα Μπάσκετ όπου επικράτησε με 98-87 για την 7η αγωνιστική.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έτσι μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον δεύτερο όμιλο με ρεκόρ 6-0. Για τον σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεχώρισε ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μίντζ. Μπέικον και Πετρούσεφ με 15, 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Να υπενθυμίσουμε ότι επόμενο παιχνίδι της Ντουμπάι είναι εκείνο κόντρα στον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena (12/11, 21:15) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Τόμας Γουόκαπ να μην ακολουθεί καν την αποστολή στην Αθήνα λόγω του προβλήματος στη μέση που τον ταλαιπωρεί από την 6η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 33-53, 61-81, 98-87

Mega Player Min Pts Pts% FG (M-A) 2P (M-A) 3P (M-A) FT (M-A) Rebs Blck Foul (Cm/Rv) Ass St To Fv/Ag Paint 2ndCh FstBr +/- Val Šuput M. 00:32 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 1 0 Bošković M. * 19:45 13 54.5 5-8 62.5 1-3 33.3 0 0 0 / 4 4 3 3 1 / 1 1 2 2 10 22 Mušicki A. 08:33 5 100 1-1 100 1-1 100 0 0 0 / 0 0 0 0 0 / 1 1 1 0 0 1 Vojinović A. 23:31 3 14.3 0-4 0 1-3 33.3 0 0 0 / 2 2 4 2 0 / 0 2 3 4 0 3 Nzambi Maniema L. * 33:36 17 66.7 4-5 80 2-4 50 3-4 75 5 / 1 6 5 2 2 / 0 0 4 4 6 0 Kontić V. 01:28 3 100 1-1 100 0-0 0 0 1 1 / 1 0 0 1 0 / 1 0 0 0 0 0 Bačko P. 18:26 18 61.5 6-11 54.5 2-2 100 0 0 0 / 0 3 2 5 1 / 0 0 0 0 2 3 Nikolić O. 19:43 6 60 3-4 75 0-1 0 1-0 0 1 / 1 0 0 0 0 / 0 3 2 6 2 2 Srzentić O. * 23:20 5 25 1-4 25 1-4 25 0 0 0 / 0 3 3 1 2 / 0 0 1 1 0 2 Paunov L. * 23:06 13 30 1-4 25 2-6 33.3 5-6 83.3 4 / 0 4 0 1 3 / 1 0 3 3 0 3 Lučić A. * 23:08 4 28.6 2-4 50 0-3 0 0-0 0 1 / 0 1 4 0 4 / 0 0 2 1 4 0 Šuput U. 04:53 0 0 0-3 0 0-0 0 0-0 0 0 / 0 1 1 0 1 / 0 0 0 1 0 0