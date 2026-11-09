Μέγκα Μπάσκετ - Ντουμπάι BC 87-98: Εύκολα η Ντουμπάι πριν τον Ολυμπιακό στην ABA League

Μέγκα Μπάσκετ - Ντουμπάι BC 87-98: Εύκολα η Ντουμπάι πριν τον Ολυμπιακό στην ABA League

Ευτυχία Οικονομίδου
Μέγκα Μπάσκετ - Ντουμπάι BC 87-98: Εύκολα η Ντουμπάι πριν τον Ολυμπιακό στην ABA League

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Η Ντουμπάι BC επικράτησε με 87-98 της Μέγκα Μπάσκετ παραμένοντας αήττητη στην ABA League πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη EuroLeague.

Η Ντουμπάι BC συνεχίζει την αήττητη πορεία της στην ABA League περνώντας με ευκολία από την έδρα της Μέγκα Μπάσκετ όπου επικράτησε με 98-87 για την 7η αγωνιστική.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έτσι μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον δεύτερο όμιλο με ρεκόρ 6-0. Για τον σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεχώρισε ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μίντζ. Μπέικον και Πετρούσεφ με 15, 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Να υπενθυμίσουμε ότι επόμενο παιχνίδι της Ντουμπάι είναι εκείνο κόντρα στον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena (12/11, 21:15) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Τόμας Γουόκαπ να μην ακολουθεί καν την αποστολή στην Αθήνα λόγω του προβλήματος στη μέση που τον ταλαιπωρεί από την 6η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 33-53, 61-81, 98-87

 

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PlayerMinPtsPts%FG (M-A)2P (M-A)3P (M-A)FT (M-A)RebsBlckFoul (Cm/Rv)AssStToFv/AgPaint2ndChFstBr+/-Val
Šuput M.00:32000-00-00-00-0000 / 00000 / 000010
Bošković M. *19:451354.55-862.51-333.3000 / 44331 / 11221022
Mušicki A.08:3351001-11001-1100000 / 00000 / 111001
Vojinović A.23:31314.30-401-333.3000 / 22420 / 023403
Nzambi Maniema L. *33:361766.74-5802-4503-4755 / 16522 / 004460
Kontić V.01:2831001-11000-00011 / 10010 / 100000
Bačko P.18:261861.56-1154.52-2100000 / 03251 / 000023
Nikolić O.19:436603-4750-101-001 / 10000 / 032622
Srzentić O. *23:205251-4251-425000 / 03312 / 001102
Paunov L. *23:0613301-4252-633.35-683.34 / 04013 / 103303
Lučić A. *23:08428.62-4500-300-001 / 01404 / 002140
Šuput U.04:53000-300-000-000 / 01101 / 000100

Dubai Basketball

PlayerMinPtsPts%FG (M-A)2P (M-A)3P (M-A)FT (M-A)RebsBlckFoul (Cm/Rv)AssStToFv/AgPaint2ndChFstBr+/-Val
Okobo E.18:3918803-31-01-2509-91001 / 01130 / 0562021
Anderson J.08:19566.71-11001-250000 / 01121 / 000020
Dangubić N.12:21433.30-001-333.31-2501 / 01001 / 004100
Bacon JR D. *19:211245.53-5602-633.30-003 / 14402 / 000043
Blossomgame J.16:305402-366.70-201-2501 / 01110 / 102242
Mintz D. *23:271662.51-11004-757.12-21001 / 34201 / 0032020
Prepelič K.15:19633.30-001-333.33-4751 / 01402 / 001300
Tshimanga Kabengele M. *10:36633.31-333.30-004-41002 / 02001 / 0213222
Diakite M.16:007752-366.71-11000-005 / 16310 / 100140
Shengelia T. *11:113500-101-11000-000 / 10110 / 200200
Wright IV M. *22:355500-101-11002-21002 / 13713 / 002400
Petrušev F.25:431171.44-5801-2500-004 / 15301 / 201280
@Photo credits: ABA League
     

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