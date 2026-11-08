Η Παρτίζαν επικράτησε δύσκολα της Στουντένσκι για την 6η αγωνιστική της ABA Liga με 92-80 διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο.

Μετά την εύκολη επικράτηση απέναντι στην Μακάμπι πριν από 48 ώρες για την 10η αγωνιστική της Euroleague, η Παρτίζαν έκανε το 6/6 στην Αδριατική Λίγκα.

Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια συνέχισε αήττητη μετά και την 6η αγωνιστική κερδίζοντας δύσκολα την Στουντένσκι με 92-80.

Ο Ρόμπερτ Φρανκς ήταν ο πρώτος σκόρερ της Παρτίζαν έχοντας 16 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι Ιθαν Τόμπσον (13π., 3/6τρ.), Αντόνιο Ριβς (11π.) και Νίκολα Τανάσκοβιτς (10π., 6ριμπ.)

Παρτίζαν (Πενιαρόγια): Άλμαν 5, Τόμπσον 13 (3), Νάκιτς 7 (1), Φρανκς 16 (3), Μαρίνκοβιτς 6 (1), Τανάσκοβιτς 10, Στίβενς 7 (1), Ριβς 11 (2), Λάκιτς 3 (1), Παγιόλα 6 (2), Λοβέρν 8.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 42-47, 64-64, 92-80.