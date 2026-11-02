Ντουμπάι BC - Ζαντάρ 89-75: Με «διπλό» Καμπενγκέλε επικράτησε εύκολα, εκτός ο Γουόκαπ
Αρχίζει να... χτίζει σερί νικών η Ντουμπάι BC, αφού μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αίβ, επικράτησε και την Ζαντάρ με 89-75.
Η ομάδα του Πασκουάλ πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να φτάσει άνετα στο θετικό αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σενγκέλια που πέτυχε 20 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ.
Εκτός αποστολής έμεινε ο Τόμας Γουόκαπ.
Η Ντουμπάι BC στρέφει πλέον την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (06/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
The energy from Toko 💥🔥 https://t.co/59oKC0k5Rg— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 2, 2026
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|DEFENSE / FOULS
|POINTS FROM
|#
|Players
|MIN
|PTS
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|D
|O
|T
|Ass
|St
|To
|Fv
|Ag
|Cm
|Rv
|Paint
|2ndCh
|FstBr
|+/-
|Val
|2
|Dangubić N. *
|20:18
|9
|66.7
|3
|3
|100
|1
|3
|33.3
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|2
|7
|5
|4
|Blossomgame J.
|15:07
|5
|50
|1
|2
|50
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|-6
|5
|6
|Mintz D.
|24:18
|8
|50
|1
|2
|50
|1
|2
|50
|3
|4
|75
|4
|0
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|2
|4
|2
|3
|2
|5
|16
|7
|Prepelič K.
|09:40
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1
|8
|Bertans D.
|07:37
|3
|50
|0
|0
|0
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-2
|3
|11
|Kondić K.
|08:37
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-10
|-5
|13
|Musa D. *
|23:03
|14
|55.6
|4
|4
|100
|1
|5
|20
|3
|8
|37.5
|4
|1
|5
|1
|1
|3
|0
|0
|1
|6
|8
|7
|0
|18
|14
|17
|Tshimanga Kabengele M. *
|24:29
|21
|63.6
|5
|8
|62.5
|2
|3
|66.7
|5
|5
|100
|7
|4
|11
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|10
|5
|2
|18
|33
|21
|Diakite M.
|06:51
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|-8
|-2
|23
|Shengelia T. *
|24:53
|20
|88.9
|8
|9
|88.9
|0
|0
|0
|4
|6
|66.7
|6
|1
|7
|3
|1
|2
|2
|0
|5
|6
|16
|0
|6
|20
|29
|25
|Wright IV M. *
|26:27
|4
|50
|0
|0
|0
|1
|2
|50
|1
|2
|50
|1
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|18
|-1
|34
|Kamenjaš K.
|08:40
|5
|100
|2
|2
|100
|0
|0
|0
|1
|1
|100
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|0
|2
|4
|9
|Team Compare
|Team
|Min
|Pts
|%
|2PT
|3PT
|FT
|Rebs
|Ass
|St
|To
|Fv
|Ag
|Cm
|Rv
|Paint
|2ndCh
|FstBr
|+/-
|Val
|Dubai Basketball
|200:00
|89
|58.2
|24
|31
|77.4
|8
|24
|33.3
|17
|26
|65.4
|26
|7
|33
|21
|4
|15
|3
|0
|20
|24
|48
|15
|14
|14
|107
|Zadar
|200:00
|75
|40.6
|20
|38
|52.6
|8
|31
|25.8
|11
|13
|84.6
|16
|12
|28
|14
|7
|8
|0
|3
|24
|20
|36
|12
|6
|-14
|66
|Zadar
|Overall
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|Rebs
|Defense / Fouls
|Points From
|#
|Players
|Min
|Pts
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|D
|O
|T
|Ass
|St
|To
|Fv
|Ag
|Cm
|Rv
|Paint
|2ndCh
|FstBr
|+/-
|Val
|5
|Mirčeta A.
|02:41
|3
|50
|0
|0
|0
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|2
|6
|Klarica K. *
|26:28
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|2
|3
|66.7
|1
|2
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|-5
|1
|8
|Buljević L.
|15:18
|9
|42.9
|2
|3
|66.7
|1
|4
|25
|2
|2
|100
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|4
|0
|0
|-6
|7
|12
|Šare N. *
|23:22
|16
|50
|3
|5
|60
|2
|5
|40
|4
|4
|100
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|0
|1
|3
|4
|6
|2
|2
|-14
|16
|13
|Vraneš I. *
|21:52
|10
|55.6
|5
|9
|55.6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|1
|10
|2
|2
|-8
|8
|17
|Ogden Jr M.
|22:37
|7
|60
|2
|4
|50
|1
|1
|100
|0
|0
|0
|4
|3
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|4
|4
|0
|-6
|13
|24
|Drežnjak D. *
|18:42
|6
|20
|1
|5
|20
|1
|5
|20
|1
|2
|50
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|5
|2
|0
|0
|-7
|0
|27
|Vučić I.
|16:02
|2
|50
|1
|1
|100
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|5
|34
|Williams R.
|25:53
|11
|36.4
|3
|5
|60
|1
|6
|16.7
|2
|2
|100
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|3
|4
|2
|0
|-2
|6
|46
|Ramljak M. *
|22:48
|9
|44.4
|3
|6
|50
|1
|3
|33.3
|0
|0
|0
|3
|3
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|4
|2
|2
|-14
|8
|55
|Bičić L.
|04:17
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|0
* İlk Beş
Τα δεκάλεπτα: 16-21, 35-38, 58-58, 86-75
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