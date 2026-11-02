Ντουμπάι BC - Ζαντάρ 89-75: Με «διπλό» Καμπενγκέλε επικράτησε εύκολα, εκτός ο Γουόκαπ

Ντουμπάι BC - Ζαντάρ 89-75: Με «διπλό» Καμπενγκέλε επικράτησε εύκολα, εκτός ο Γουόκαπ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ντουμπάι BC - Ζαντάρ 89-75: Με «διπλό» Καμπενγκέλε επικράτησε εύκολα, εκτός ο Γουόκαπ

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Η Ντουμπάι BC επικράτησε με 89-75 της Ζαντάρ για την 6η αγωνιστική της ABA Liga.

Αρχίζει να... χτίζει σερί νικών η Ντουμπάι BC, αφού μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αίβ, επικράτησε και την Ζαντάρ με 89-75.

Η ομάδα του Πασκουάλ πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να φτάσει άνετα στο θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σενγκέλια που πέτυχε 20 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Τόμας Γουόκαπ.

 

Η Ντουμπάι BC στρέφει πλέον την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (06/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

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4Blossomgame J.15:07550125012500000003110010200-65
6Mintz D.24:188501250125034754048030024232516
7Prepelič K.09:4000000020000101200000000061
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25Wright IV M. *26:2745000012501250101103003100018-1
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Zadar
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5Mirčeta A.02:4135000012500000000000000000-32
6Klarica K. *26:28200000402366.71234010031000-51
8Buljević L.15:18942.92366.71425221000111000033400-67
12Šare N. *23:22165035602540441001014220134622-1416
13Vraneš I. *21:521055.65955.600000040402000511022-88
17Ogden Jr M.22:377602450111000004372110021440-613
24Drežnjak D. *18:426201520152012501120010125200-70
27Vučić I.16:0225011100010000101021000220025
34Williams R.25:531136.435601616.7221001121010033420-26
46Ramljak M. *22:48944.436501333.30003362000130422-148
55Bičić L.04:17000000000000110010000000-70

* İlk Beş

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 35-38, 58-58, 86-75

@Photo credits: euroleague
     

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