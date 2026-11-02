Η Ντουμπάι BC επικράτησε με 89-75 της Ζαντάρ για την 6η αγωνιστική της ABA Liga.

Αρχίζει να... χτίζει σερί νικών η Ντουμπάι BC, αφού μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αίβ, επικράτησε και την Ζαντάρ με 89-75.

Η ομάδα του Πασκουάλ πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να φτάσει άνετα στο θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σενγκέλια που πέτυχε 20 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Τόμας Γουόκαπ.

Η Ντουμπάι BC στρέφει πλέον την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (06/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

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Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB DEFENSE / FOULS POINTS FROM # Players MIN PTS % M A % M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Paint 2ndCh FstBr +/- Val 2 Dangubić N. * 20:18 9 66.7 3 3 100 1 3 33.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 6 0 2 7 5 4 Blossomgame J. 15:07 5 50 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 -6 5 6 Mintz D. 24:18 8 50 1 2 50 1 2 50 3 4 75 4 0 4 8 0 3 0 0 2 4 2 3 2 5 16 7 Prepelič K. 09:40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 8 Bertans D. 07:37 3 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 3 11 Kondić K. 08:37 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -10 -5 13 Musa D. * 23:03 14 55.6 4 4 100 1 5 20 3 8 37.5 4 1 5 1 1 3 0 0 1 6 8 7 0 18 14 17 Tshimanga Kabengele M. * 24:29 21 63.6 5 8 62.5 2 3 66.7 5 5 100 7 4 11 1 0 1 1 0 1 5 10 5 2 18 33 21 Diakite M. 06:51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -8 -2 23 Shengelia T. * 24:53 20 88.9 8 9 88.9 0 0 0 4 6 66.7 6 1 7 3 1 2 2 0 5 6 16 0 6 20 29 25 Wright IV M. * 26:27 4 50 0 0 0 1 2 50 1 2 50 1 0 1 1 0 3 0 0 3 1 0 0 0 18 -1 34 Kamenjaš K. 08:40 5 100 2 2 100 0 0 0 1 1 100 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 2 4 9

Team Compare Team Min Pts % 2PT 3PT FT Rebs Ass St To Fv Ag Cm Rv Paint 2ndCh FstBr +/- Val Dubai Basketball 200:00 89 58.2 24 31 77.4 8 24 33.3 17 26 65.4 26 7 33 21 4 15 3 0 20 24 48 15 14 14 107 Zadar 200:00 75 40.6 20 38 52.6 8 31 25.8 11 13 84.6 16 12 28 14 7 8 0 3 24 20 36 12 6 -14 66

Zadar Overall 2PT FG 3PT FG FT Rebs Defense / Fouls Points From # Players Min Pts % M A % M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Paint 2ndCh FstBr +/- Val 5 Mirčeta A. 02:41 3 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 6 Klarica K. * 26:28 2 0 0 0 0 0 4 0 2 3 66.7 1 2 3 4 0 1 0 0 3 1 0 0 0 -5 1 8 Buljević L. 15:18 9 42.9 2 3 66.7 1 4 25 2 2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 4 0 0 -6 7 12 Šare N. * 23:22 16 50 3 5 60 2 5 40 4 4 100 1 0 1 4 2 2 0 1 3 4 6 2 2 -14 16 13 Vraneš I. * 21:52 10 55.6 5 9 55.6 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0 5 1 10 2 2 -8 8 17 Ogden Jr M. 22:37 7 60 2 4 50 1 1 100 0 0 0 4 3 7 2 1 1 0 0 2 1 4 4 0 -6 13 24 Drežnjak D. * 18:42 6 20 1 5 20 1 5 20 1 2 50 1 1 2 0 0 1 0 1 2 5 2 0 0 -7 0 27 Vučić I. 16:02 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 2 5 34 Williams R. 25:53 11 36.4 3 5 60 1 6 16.7 2 2 100 1 1 2 1 0 1 0 0 3 3 4 2 0 -2 6 46 Ramljak M. * 22:48 9 44.4 3 6 50 1 3 33.3 0 0 0 3 3 6 2 0 0 0 1 3 0 4 2 2 -14 8 55 Bičić L. 04:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

* İlk Beş

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 35-38, 58-58, 86-75