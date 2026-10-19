Ο Τόμας Γουόκαπ κατέγραψε 6 ασίστ σε μόλις 12 λεπτά στη νίκη της Ντουμπάι επί της Στουντέντσκι Σένταρ, ωστόσο οι αριθμοί του στη νέα του ομάδα παραμένουν χαμηλότεροι σε σχέση με τα δεδομένα που είχε συνηθίσει.

Ο Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει την παρουσία του με τη Ντουμπάι, με τους μέσους όρους του να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, την ώρα που η ομάδα του παραμένει αήττητη στην ABA League.

Στη νίκη με 108-90 απέναντι στη Στουντέντσκι Σένταρ, για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Τεξανός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο αγωνίστηκε για 12 λεπτά, σημειώνοντας 3 πόντους και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος, ωστόσο κατάφερε να συμβάλει στο κομμάτι της δημιουργίας, βοηθώντας τους συμπαίκτες του να βρουν λύσεις στην επίθεση.

Ο Τόμας Γουόκαπ δείχνει να ψάχνει ακόμα τα πατήματά του στο νέο του περιβάλλον. Η μείωση του χρόνου συμμετοχής του, σε συνδυασμό με την έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εκτελεστικό κομμάτι, συνθέτουν την εικόνα ενός παίκτη που απέχει αρκετά από τον οργανωτή και αμυντικό «εξολοθρευτή» που είχε συνηθίσει το ευρωπαϊκό κοινό.