Ντουμπάι BC: Τα πεπραγμένα του Γουόκαπ στη νίκη της ομάδας
Ο Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει την παρουσία του με τη Ντουμπάι, με τους μέσους όρους του να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, την ώρα που η ομάδα του παραμένει αήττητη στην ABA League.
Στη νίκη με 108-90 απέναντι στη Στουντέντσκι Σένταρ, για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Τεξανός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο αγωνίστηκε για 12 λεπτά, σημειώνοντας 3 πόντους και μοιράζοντας 6 ασίστ.
Ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος, ωστόσο κατάφερε να συμβάλει στο κομμάτι της δημιουργίας, βοηθώντας τους συμπαίκτες του να βρουν λύσεις στην επίθεση.
Ο Τόμας Γουόκαπ δείχνει να ψάχνει ακόμα τα πατήματά του στο νέο του περιβάλλον. Η μείωση του χρόνου συμμετοχής του, σε συνδυασμό με την έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εκτελεστικό κομμάτι, συνθέτουν την εικόνα ενός παίκτη που απέχει αρκετά από τον οργανωτή και αμυντικό «εξολοθρευτή» που είχε συνηθίσει το ευρωπαϊκό κοινό.
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