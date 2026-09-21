Να αντιμετωπιστούν ανάλογα με το κύρος της ABA League αξιώνουν οι διαιτητές που κάνουν την... επανάσταση τους πριν πατήσουν στο παρκέ. - Πιθανή η συνεργασία με διαιτητές γειτονικών χωρών.

Ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση στο θέμα της αύξησης των αποδοχών των διαιτητών που συμμετέχουν στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) και πλέον σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με διαιτητές γειτονικών χωρών που θα κληθούν να συμμετάσχουν στους αγώνες!

Μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, αλλά ακόμη αποτελεί απλώς σκέψη της διοίκησης της ABA League.

Προ ημερών η Meridian Sport αποκάλυψε τα αιτήματα της Ένωσης Διαιτητών της ABA League για σημαντική βελτίωση του οικονομικού και νομικού καθεστώτος των διαιτητών. Η ABA League απάντησε επίσης, ανακοινώνοντας στην ιστοσελίδα της προκήρυξη για την πρόσληψη νέων διαιτητών.

Η αμοιβή ανά αγώνα στην πρώτη φάση της ABA League, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, θα ανέρχεται στα 630 ευρώ, από 562,50 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Οι αγώνες μεταξύ των οκτώ κορυφαίων ομάδων και τα play-in θα αμείβονται με 650 ευρώ, τα προημιτελικά με 700 ευρώ, τα ημιτελικά με 1.100 ευρώ και ο τελικός με 1.500 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι διαιτητές, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Meridian Sport, ζήτησαν 1.200 ευρώ μικτά για τους αγώνες της πρώτης φάσης της ABA League, 1.400 ευρώ για τις αναμετρήσεις μεταξύ των οκτώ κορυφαίων ομάδων, 1.600 ευρώ για τα προημιτελικά, 1.800 ευρώ για τα ημιτελικά και 2.000 ευρώ για τον τελικό.

Στην ABA 2 League, προβλέπονται 300 ευρώ για τους αγώνες της κανονικής περιόδου, 320 ευρώ για τα play-in, 370 ευρώ για τα προημιτελικά, 500 ευρώ για τα ημιτελικά και 630 ευρώ για τον τελικό. Οι διαιτητές ζήτησαν μικτές αμοιβές από 600 ευρώ για τους αγώνες της λίγκας έως 1.000 ευρώ για τον τελικό της ABA 2 League.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ABA League, 63 διαιτητές της περιφερειακής διοργάνωσης εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση. Στην επιστολή που απέστειλαν στα μέσα ενημέρωσης, και η οποία, όπως αναφέρεται, εκφράζει την κοινή θέση όλων των διαιτητών της ABA League, τονίζεται ότι στόχος τους είναι να αποσαφηνίσουν την κατάσταση και να ενημερώσουν με ακρίβεια το μπασκετικό κοινό για τις συνθήκες εργασίας τους.

«Οι διαιτητές της ABA League προσπαθούν εδώ και χρόνια να υλοποιήσουν μια σοβαρή και εποικοδομητική επικοινωνία με τη Λίγκα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς, ουσιαστικός διάλογος δεν υπάρχει. Αντί για μια σχέση συνεργασίας, συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι οι διαιτητές αποτελούν ένα λιγότερο σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης, στο οποίο απλώς ανακοινώνονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Το έγγραφο που καταθέσαμε στη Λίγκα περιέχει προτάσεις και όχι τελεσίγραφα» ανέφεραν.

Οι διαιτητές υπογραμμίζουν ότι σκοπός των προτάσεών τους είναι να συζητηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να αναζητηθεί ένας συμβιβασμός.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι όλες οι προτάσεις μας πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Είμαστε, όμως, έτοιμοι να τις συζητήσουμε και να αναζητήσουμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει από την πλευρά της Λίγκας πραγματική διαπραγμάτευση.

Η ABA League δεν έχει καν επιχειρήσει να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις με τους υφιστάμενους διαιτητές σχετικά με τους όρους της συνεργασίας τους. Αντίθετα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τελεσίγραφα και απειλές ότι οι διαιτητές θα αφαιρεθούν από τη λίστα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η τελευταία κίνηση της ABA League προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Η δημόσια προκήρυξη για νέους διαιτητές. Την ώρα που η Λίγκα δεν έχει επιχειρήσει να διαπραγματευτεί με τους υφιστάμενους διαιτητές τους όρους συνεργασίας τους, την ίδια στιγμή προσφέρει βελτιωμένους όρους σε πιθανούς, σήμερα εντελώς άγνωστους υποψηφίους μέσω δημόσιας προκήρυξης.

Οι διαιτητές επισημαίνουν ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως στην ίδια προκήρυξη η ABA League χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «μία από τις κορυφαίες λίγκες στην Ευρώπη».

«Είναι δύσκολο, ωστόσο, να αναγνωρίσει κανείς τα πρότυπα μιας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες σε μια κίνηση που, χωρίς να έχει προηγηθεί προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το υπάρχον διαιτητικό δυναμικό, αναζητά δημόσια νέους διαιτητές και ταυτόχρονα προσφέρει σε άγνωστους υποψηφίους βελτιωμένους όρους. Μια τέτοια κίνηση δεν συνάδει με τη σοβαρότητα και τα πρότυπα που, σύμφωνα με τα ίδια της τα λόγια, θα πρέπει να εκπροσωπεί η ABA League.

Αν η Λίγκα θεωρείται πραγματικά μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στην Ευρώπη, τότε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που εδώ και χρόνια την έχουν καταστήσει δυνατή.

Οι υπάρχοντες διαιτητές, οι οποίοι έχουν αποδείξει επί σειρά ετών την ποιότητά τους και έχουν διευθύνει αγώνες της ABA League, δεν έχουν καν κληθεί σε συζήτηση, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρονται βελτιωμένοι όροι σε άγνωστους υποψηφίους.

Αυτό δεν στέλνει το μήνυμα ότι η εμπειρία, η ποιότητα και η συνέχεια εκτιμώνται. Αντίθετα, δημιουργεί την εντύπωση ότι αρκεί να βρεθούν νέοι υποψήφιοι που είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τους προσφερόμενους όρους.

Μια τέτοια προσέγγιση θυμίζει την αρχή του “δίνω ό,τι παίρνω” και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Λίγκα όταν αξιολογεί την ποιότητα του ίδιου του διαιτητικού της δυναμικού».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «οι υπάρχοντες διαιτητές δεν είναι ανώνυμοι υποψήφιοι της αγοράς, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν από τη μια μέρα στην άλλη».

«Πρόκειται για διαιτητές που έχουν αποκτήσει εμπειρία στην ABA League και στις διεθνείς διοργανώσεις επί σειρά ετών και έχουν συμβάλει με την εργασία τους στη διαμόρφωση των προτύπων της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Θεωρούμε απαράδεκτο έναν τέτοιο τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς για μια διοργάνωση που θέλει να βρίσκεται στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση ούτε η διακινδύνευση της διοργάνωσης. Θέλουμε αποκλειστικά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της σχέσης απέναντι στους διαιτητές».

Οι αμοιβές των διαιτητών

Οι διαιτητές αναφέρονται αναλυτικά και στις αμοιβές τους: «Η σημερινή αμοιβή στην ABA 1 League ανέρχεται σε 562,50 ευρώ μικτά ανά αγώνα, ενώ στην ABA 2 League ανέρχεται σε 281,25 ευρώ μικτά, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό καθαρό εισόδημα είναι ακόμη σημαντικά χαμηλότερο.

Δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια οι διαιτητές έχουν επανειλημμένα λάβει υποσχέσεις και ανακοινώσεις για αυξήσεις στις αμοιβές τους, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως.

Αυτός είναι ακριβώς ένας από τους λόγους για τους οποίους οι σημερινοί διαιτητές αποφάσισαν να θέσουν επί τάπητος το ζήτημα των συνθηκών τους και ζήτησαν αυτές να συζητηθούν επιτέλους σοβαρά».

Οι διαιτητές προχωρούν, μάλιστα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές λίγκες: «Για σύγκριση, οι αμοιβές σε ορισμένα εθνικά πρωταθλήματα ανέρχονται περίπου στα 1.035 ευρώ στη Γαλλία, στα 1.071 ευρώ στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος, στα 1.338 ευρώ μικτά στην Ιταλία και στα 870 ευρώ καθαρά στην Τουρκία. Στην Ισπανία, οι διαιτητές κορυφαίου επιπέδου έχουν συμβόλαιο αξίας περίπου 90.000 ευρώ ανά σεζόν, με επιπλέον 1.290 ευρώ μικτά ανά αγώνα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για εθνικά πρωταθλήματα, ενώ η ABA League αποτελεί σήμερα μια διοργάνωση με έντονα διεθνή χαρακτήρα.

Με την είσοδο ομάδων από το Ντουμπάι, το Κλουζ, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα, οι απαιτήσεις από τους διαιτητές, οι αποστάσεις, ο αριθμός των ταξιδιών και ο χρόνος που περνούν μακριά από το σπίτι τους έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα, η ABA League συγκεντρώνει συλλόγους που αγωνίζονται στην EuroLeague, το EuroCup και το Basketball Champions League και επιδιώκει να τοποθετηθεί ανάμεσα στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε απολύτως θεμιτό να θέσουμε ένα απλό ερώτημα: αν από τους διαιτητές αναμένεται ευρωπαϊκού επιπέδου επαγγελματισμός, υπευθυνότητα και ποιότητα, δεν είναι λογικό οι συνθήκες εργασίας τους να ανταποκρίνονται επίσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο της διοργάνωσης;»

Οι διαιτητές σημειώνουν ότι «δεν ζητούν από τη Λίγκα να αποδεχθεί απλώς όλα όσα έχουν προτείνει», αλλά ζητούν αυτό που, όπως υποστηρίζουν, είναι αυτονόητο σε κάθε σοβαρό επαγγελματικό οργανισμό: διάλογο και διαπραγμάτευση.

«Ο συμβιβασμός απαιτεί δύο πλευρές. Ως εκ τούτου, απαιτούμε ξεκάθαρα από την ABA League να ξεκινήσει, χωρίς καθυστέρηση, σοβαρές και συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των υφιστάμενων διαιτητών της ABA League σχετικά με τους όρους της συνεργασίας τους για την προσεχή σεζόν.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις άμεσα. Αναμένουμε από τη Λίγκα να επιδείξει την ίδια διάθεση και να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση.

Μια δημόσια προκήρυξη για νέους διαιτητές δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο των διαπραγματεύσεων με τους υπάρχοντες διαιτητές, ιδιαίτερα όταν στην ίδια προκήρυξη προσφέρονται βελτιωμένοι όροι σε άγνωστους υποψηφίους, ενώ δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια διαπραγμάτευσης με τους υπάρχοντες διαιτητές για τους δικούς τους όρους».

«Θέλουμε να είμαστε συνεργάτες της ABA League»

Στο τέλος της ανακοίνωσής τους, οι διαιτητές καταλήγουν: «Αν η ABA League είναι πραγματικά μία από τις κορυφαίες λίγκες στην Ευρώπη, τότε περιμένουμε να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο και τους διαιτητές της.

Η σοβαρότητα και η ποιότητα μιας διοργάνωσης δεν αποδεικνύονται με δημόσιες προκηρύξεις για τη συμπλήρωση της λίστας των διαιτητών, αλλά από την ικανότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το δικό της, αποδεδειγμένα ικανό ανθρώπινο δυναμικό, να συζητήσει και να καταλήξει σε συμφωνία.

Δεν θέλουμε να είμαστε το πρόβλημα της ABA League. Θέλουμε να είμαστε συνεργάτες της και να δουλέψουμε μαζί, ώστε να κάνουμε τη Λίγκα καλύτερη για τους συλλόγους, τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές και όλους όσοι αποτελούν μέρος της».