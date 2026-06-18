Η ABA Liga έκανε διεύρυνση φτάνοντας τις 20 ομάδες: Ποιοι είναι οι δυο σύλλογοι που προστέθηκαν
Σε διεύρυνση του πρωταθλήματος προχώρησε η διοίκηση της Αδριατικής Λίγκας (ABA Liga) αυξάνοντας τις ομάδες από 18 σε 20 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η Γενική Συνέλευση της Λίγκας πήρε την απόφαση να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν προσθέτοντας δυο σημαντικούς συλλόγους.
Η Τσιμπόνα και η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι οι δυο νέες δυνάμεις που προστίθενται στο πρωτάθλημα και το ισχυροποιούν, ανεβάζοντας περαιτέρω την ποιότητα του.
Η ανακοίνωση της ABA Liga:
«Την αγωνιστική περίοδο 2026/27, 20 σύλλογοι θα συμμετάσχουν στο AdmiralBet ABA League. Τα μέλη της Συνέλευσης της ABA League j.t.d. ενέκριναν την απόφαση για την επιστροφή της Τσιμπόνα στο πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβας συμμετέχει για πρώτη φορά.
Σύμφωνα με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχουσών ομάδων, θα καταρτιστεί και θα καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν το σύστημα διεξαγωγής της AdmiralBet ABA League για τη σεζόν 2026/27.
Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Τσιμπόνα για την επιστροφή της στη διοργάνωση και να καλωσορίσουμε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην AdmiralBet ABA League».
PRESS RELEASE: @kk_cibona and Slovan Bratislava to join AdmiralBet #ABALiga in 2026/27 season.— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 18, 2026
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