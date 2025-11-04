Έξαλλος με την νοοτροπία των παικτών του παρουσιάστηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το ματς της Παρτίζαν με την Ντουμπάι για την Αδριατική Λίγκα.

«Πυρ και μανία» παρουσιάστηκε ο Σέρβος τεχνικός μετά την ήττα της Παρτίζαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την Ντουμπάι για την Aba Liga.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι καθώς είχε προηγηθεί και εκείνη στην πρεμιέρα της Euroleague.

«Από τη στιγμή που προηγηθήκαμε με έξι πόντους, σταματήσαμε να παίζουμε. Πολλοί παίκτες δεν ενδιαφέρονται καν για το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί μετά το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα τούς τους συνεχάρη για την εμφάνισή τους, ήθελαν να παίξουν μπάσκετ. Τώρα δεν ήταν έτσι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αυτή είναι μια πολύ κακή εικόνα για εμάς, πρέπει να κάνουμε κάτι για να ξυπνήσουμε» είπε αρχικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και συνέχισε:

«Ίσως είναι κάτι για το οποίο οι παίκτες μου πρέπει να ανησυχούν. Έχουν παντού την υποστήριξη των φιλάθλων μας κι αυτό από μόνο του θα έπρεπε τουλάχιστον να τους εμπνέει να δείχνουν θέληση. Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται για να τους στηρίξουν όπου κι αν παίζουμε, κι εκείνοι αδιαφορούν. Αυτό είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή!»