Ομπράντοβιτς για Μούρινεν: «Χρειάζεται ακόμα χρόνο για να ενταχθεί στη φιλοσοφία της ομάδας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φάνηκε ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του Μίκα Μούρινεν με την Παρτιζάν, αλλά ακόμη ψάχνει τον τρόπο να τον προσαρμόσει στο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Μίκα Μούρινεν έπαιξε για πρώτη φορά με τα χρώματα της Παρτιζάν στην πρεμιέρα της Αδριατικής Λίγκας κόντρα στην ΚΡΚΑ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε στις δηλώσεις του ότι ο 18χρονος Φινλανδός ακόμα ψάχνει τον ρόλο του στην ομάδα.

Ο «Slim Jesus» εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Βελιγραδίου μόλις πριν ένα δεκαήμερο και στο ντεμπούτο του αγωνίστηκε για 17 λεπτά, σημειώνοντας 7 πόντους και έχοντας επίσης 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 εντυπωσιακό κόψιμο.

Ο προπονητής του είπε ότι ακόμα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στη φιλοσοφία της ομάδας, πράγμα πολύ λογικό αν λάβουμε υπ' όψιν ότι έχει ολοκληρώσει μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα.

«Οι φίλαθλοι αντέδρασαν σε αυτόν, όλοι είδαμε πώς. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις, χρειάζεται ακόμα να ενταχθεί στη φιλοσοφία μας, να δει πώς παίζουμε και πώς τον χρησιμοποιούμε. Πρέπει ακόμα να τον εντάξουμε στο παιχνίδι μας και να τον αναπτύξουμε με τον σωστό τρόπο, τόσο αυτόν όσο και όλους τους νεαρούς παίκτες.»

Πάντως, όλοι ανυπομονούν να δουν πώς θα χρησιμοποιήσει ο Ομπράντοβιτς τον Μούρινεν στην EuroLeague, ο οποίος αποτέλεσε και την την έκπληξη του EuroBasket 2025