Με αφορμή το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να παίξει στην Αδριατική Λίγκα, το Gazzetta γράφει για ποιες ήταν οι άλλες μη γιουγκοσλαβικές ομάδες που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Τα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα η Γιουγκοσλαβία αποτέλεσαν ένα από τα μέρη του κόσμου όπου το μπάσκετ αγαπήθηκε όσο λίγα πράγματα στη ζωή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ακόμα και σήμερα η γιουγκοσλαβική σχολή που περιλαμβάνει σχεδόν όλες εκείνες τις χώρες που απάρτιζαν την άλλοτε μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου αθλητισμού, μπορούν και παραμένουν στο επίκεντρο των συζητήσεων καθώς ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μοντέρνου μπάσκετ έχουν γεννηθεί σε αυτές.

Μπορεί η Γιουγκοσλαβία να διαλύθηκε το 1992, ωστόσο μέσω του μπάσκετ εξακολουθεί να... ζει το πνεύμα της αφού οι ομάδες εκείνων των χωρών, πέρα από τα ξεχωριστά εγχώρια πρωταθλήματα, συμμετέχουν στην ABA Liga.

Για να είμαστε πιο ακριβείς, ομάδες από τη Σερβία, την Κροατία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο τη Σλοβενία και τη Βόρεια Μακεδονία. Μέσα στα χρόνια ωστόσο, έχουν υπάρξει και ομάδες από χώρες που δεν ήταν στην ενωμένη Γιουγκοσλαβία ή δεν είχαν καμία σχέση με το «Ανατολικό Μπλόκο».

Το Gazzetta με αφορμή το δημοσίευμα της meridian sport όπου αναφέρει ενδιαφέρον ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, κοιτάζει στο παρελθόν και βλέπει ποιες ήταν εκείνες οι ομάδες που συμμετείχαν αλλά δεν ήταν από χώρες του άλλοτε κομουνιστικού κράτους.

Η πρωταθλήτρια από το Ισραήλ

Η πρώτη φορά όπου μη γιουγκοσλαβική ομάδα συμμετείχε στην Αδριατική Λίγκα, ήταν μόλις τη δεύτερη σεζόν, δηλαδή εκείνη του 2002-2003. Εκείνη η ομάδα ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία κατάφερε να φτάσει έως τα τελικά αλλά κατέλαβε εν τέλει τη δεύτερη θέση.

Η ίδια ωστόσο επέστρεψε την περίοδο του 2011-12 και κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, τερματίζοντας έτσι στην πρώτη θέση. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2025, αρκετά δημοσιεύματα από το Ισραήλ υπογράμμιζαν το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ να συμμετέχει στην ABA Liga. Σε περίπτωση όπου συμβεί αυτό στο μέλλον, τότε το Ισραήλ θα είναι η μόνη μη γιουγκοσλαβική χώρα όπου θα είχε δύο ομάδες του να έχουν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Πέραν των ισραηλινών συλλόγων, στην ABA έχει παίξει επίσης η τσέχικη Νίμπουρκ που κατέλαβε την όγδοη θέση το 2010-11 αλλά και η Ζολόνκ από την Ουγγαρία που για τρεις σεζόν (2013-2015) είχε σταθερή παρουσία στη λίγκα, με καλύτερη θέση την έβδομη.

Η φετινή ABA των δύο ομίλων

Η φετινή σεζόν στην ABA Liga, δηλαδή αυτή του 2025-26, έχει δύο αρκετά μεγάλες ιδιαιτερότητες. Αρχικά το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, ενώ συνολικά θα είναι τρεις οι ομάδες εκείνες όπου θα παίξουν ενώ δεν βρίσκονται στα Βαλκάνια.

Αρχικά, η Ντουμπάι BC η οποία πέρυσι πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην αδριατική λίγα όπου έφτασε έως τα ημιτελικά και σε λίγες ημέρες θα παίξει για πρώτη φορά σε αγώνα της Euroleague.

Εν συνεχεία, από τη φετινή σεζόν υπάρχει η Βιέννη από στην Αυστρία αλλά και η Κλουζ Ναπόκα από τη Ρουμανία, αμφότερες οι οποίες θα κάνουν την παρθενική τους συμμετοχή.

Το 2019 του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Το 2019 αποτέλεσε μία ιστορική σεζόν για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από αποφάσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν τη σεζόν παίζοντας ταυτόχρονα στην Euroleague αλλά και στην Α2.

Η ομάδα του Πειραιά ωστόσο είχε έρθει σε επαφές με το συμβούλιο της ABA Liga ώστε αν συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Αδριατικής. Μάλιστα και ο Παναθηναϊκός είχε ακολουθήσει, θέλοντας να συνεχίσει να παίζει αγώνες κόντρα στον Ολυμπιακό.

Τελικά η απόφαση που πάρθηκε ήταν αρνητική, ενώ ο τότε διευθυντής της ABA, Κρέσιμιρ Νόβοσελ, είχε πάρει θέση για το ζήτημα μέσω του Gazzetta, όταν είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Για να είμαι ειλικρινής, με φοβίζει το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη κίνηση να αφορά την κόντρα τους με την ελληνική ομοσπονδία! Δεν θέλω, δηλαδή, να μας βάλουν στη μέση, να μας χρησιμοποιήσουν ως απειλή και να λένε ότι "ΟΚ, έχουμε πρόβλημα με την ΕΟΚ, πάμε στην ABA Liga".

Με το υπάρχον σύστημα που επικρατεί στη λίγκα μας, οι ομάδες που μπορούν να συμμετάσχουν στην Αδριατική Λίγκα είναι όσες εξασφαλίσουν την άνοδό τους από τη Β' κατηγορία. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα αν τελικά αποφασίσουμε να δεχτούμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα».

Η λίστα με τις ομάδες: