Γιόγκι Φέρελ: «Ο γύρος είναι ό,τι καλύτερο έχω φάσει ποτέ»

Ο Γιόγκι Φέρελ παραδέχθηκε μέσω των social media πως ο ελληνικός γύρος είναι ό,τι καλύτερο έχει δοκιμάσει ποτέ από φαγητό.

Ο Γιόγκι Φέρελ και η μπασκετική του... Οδύσσεια περνούν από την Τσεντεβίτα Ολίμπια, με της οποία τη φανέλα αγωνίζεται με τον ίδιο να μένει στην Ευρώπη από το 2021 και έπειτα, όταν και πέρασε τα «σύνορα» του Ατλαντικού για να βρεθεί στον Παναθηναϊκό.

Μπορεί η πορεία του με τους «πράσινους» να μην έμεινε στην ιστορία, όμως φαίνεται πως η παραμονή του στην Αθήνα χάραξε στο μυαλό του Αμερικανού γκαρντ τον ελληνικό γύρο. Σε μία σειρά από... διαπιστώσεις που παράθεσε μέσω του προφίλ του στο twitter για τη ζωή του στην Ευρώπη, είπε πως το συγκεκριμένο φαγητό είναι ό,τι καλύτερο έχει δοκιμάσει.

Ανέφερε επίσης το θέμα του πάρκινγκ, το γάλα που πρέπει να καταναλωθεί σε τρεις ημέρες, την old school διάθεση των Ευρωπαίων στη μουσική, αλλά και το γεγονός πως πρώτα βάζει βενζίνη και έπειτα πληρώνεις για αυτή.

A few thoughts while living in Europe:

1. You can park anywhere as long as you’re out of the way

2. Greek gyros are the best thing I’ve ever had

3. Milk goes bad in 3 days 🤢

4. Europeans love old school music, I love it

5. First you pump gas in the whip and then you pay