Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Elite League το Σάββατο (21/11).

Με έξι αγώνες το Σάββατο 21 Νοεμβρίου συνεχίστηκε η 9η αγωνιστική της Elite League, με την αυλαία να έχει ανοίξει την Παρασκευή (20/11) με την νίκη του Λαυρίου με 73-69 έναντι της ΑΓΕΧ, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα (23/11) με τον αγώνα του Πανιωνίου Cosmorama Travel με το Ψυχικό.

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στα Μέγαρα με 88-80 έναντι των Μέγαρα ΟΝΕΧ BC, δείχνοντας περισσότερη ψυχραιμία στα τελευταία δευτερόλεπτα και παίρνοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, στην τρίτη νίκη της σε αυτή την χρονιά.

Οι Μαχητές Πειραματικό ήταν σαφώς ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και με 73-62 έναντι του Πανερυθραϊκού επέστρεψαν στις επιτυχίες, μετρώντας πλέον πέντε νίκες σε εννέα αγώνες και αφήνοντας, αντίστοιχα, στο 3-6 τους ηττημένους.

Ο ΓΑΣ Κομοτηνή συνεχίζει στον νικηφόρο δρόμο, καθώς πέρασε από τον Άγιο Δημήτριο με 74-56 κόντρα στον Kronos BC Plasis με εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας με τη σειρά του πέντε νίκες.

Την έκτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πρωτέας Βούλας με 88-80 απέναντι στον Κόροιβο, παραμένοντας στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας με σειρά πρωταγωνιστών, σταματώντας το σερί που μετρούσαν οι Ηλείοι.

Ο Γλαύκος Έσπερος πήρε τεράστιο «διπλό» στον Υμηττό με 67-66 έναντι του Αμύντα, κρατώντας το προβάδισμα έως το τέλος και παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, με τον Νεμάνια Μανοΐλοβιτς να αστοχεί στο σουτ της νίκης για τους γηπεδούχους.

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola διατήρησαν για ακόμη μία φορά την έδρα τους και επικράτησαν του Evertech Παπάγου με 74-68, έχοντας τον Χάρπερ στους 27 πόντους, έχοντας επίσης πέντε νίκες σε εννέα αγώνες, με τους «Στρατηγούς» στις τέσσερις.

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 80-88

Διαιτητές: Ζαχαρής-Λιότσιος-Μπολάνο (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 15-22, 36-43, 62-63, 80-88

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος, Γκάτζιας 7 (1), Νότατζ 14, Χαϊδεμένος 12, Επαμεινώνδας 6 (2), Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης 20, Κολοφώτης 7, Κομνιανίδης 10, Ροζάκης 4, Κατσαμούρης, Πέργουλης

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Άλμπερι 23 (1), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 11 (3), Γιαννούλτσης, Πετράκης 3 (1), Μπράντλεϊ 15 (1), Κογιώνης 18, Ρουκουνάκης, Πρέκας 14 (1), Κουρέπης 2

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός 73-62

Διαιτητές: Τσάνταλη-Ταρενίδης-Ντόγκας (Παπαδόπουλος Ιωάν.)

Δεκάλεπτα: 24-10, 40-26, 61-46, 73-62

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 15, Μπανκς 6, Κωνσταντινίδης 13 (1), Νώτης 7, Χαραλαμπίδης 6 (1), Ιωαννίδης, Μουτάφης, Μανθόπουλος 6, Σπιρ 15 (2), Τσουμάνης 5

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 12 (2), Δημητρακόπουλος 2, Καμάρας 2, Γραμματικός 7, Ερμείδης 12, Χίλερ 12, Τσάνης 3 (1), Τσάμης 6, Τσούκας 2, Ιωαννίδης 4

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 56-74

Διαιτητές: Μαλαμάς-Λιαρομμάτης-Μπουγλός Π. (Σαμαρτζή)

Δεκάλεπτα: 15-21, 26-38, 41-57, 56-74

Kronos BC Plasis (Ξιούρας): Κιούσης 6, Μπελ 6, Γκαθράιτ 3 (1), Παπαδιονυσίου 1, Γκρέκας 5, Γράβας 7 (1), Δέλγας 5, Τζιάλλας 5 (1), Μαστόρος 8 (2), Βασιλαντωνάκης 8, Παλουκάκος 2, Τσουργιάννης

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 7 (1), Πέιν 16, Βίκτορ 6 (1), Βλάσσης 7 (1), Τουλούπης 6, Περρής 10 (2), Λαγός 7 (1), Σπυριδονίδης, Δρέλλας 4, Ανδρέου 2, Σπρίντζιος 4, Μόρας 5 (1)

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας 80-88

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Τεφτίκης-Κονταξάκης (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 22-24, 43-48, 63-67, 80-88

Κόροιβος (Λεβεντούρης): Άντερσον 26 (5), Τσαφαρά2 10, Μπάκναλ, Κοκορέλης 5 (1), Κάτζος 6 (2), Ο΄Μπάνον 14 (1), Τάταρης 15 (2), Κιόσια 4

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Παπανικολάου 5 (1), Ζαν Μπατίστ 17 (3), Μερμίγκης 8, Ολαγίνκα 15, Κόης 17 (3), Μπέλη 9 (1), Κολσούζογλου 7, Σουγιάννης, Χριστοφιδέλλης, Αναστασόπουλος 10 (3)

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος 66-67

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Παζώλης-Τσαχάκης (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 18-17, 33-41, 51-60, 66-67

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 8, Μανοΐλοβιτς 17 (1), Ζούπας 9 (1), Ντουζίδης 6 (2), Παπαδημητρίου 4, Ιωάννου, Κορκόντζελος 9, Δαμιανός 7 (2), Κουζαπάς, Τεμπλ 6

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 15 (1), Μπρόντεξ 11 (1), Νεόφυτος 3 (1), Καφέζας 9 (3), Στεμπάρης 5, Βασιλείου 4 (1), Αδαμόπουλος, Χαρούνι 10, Βισνιέφσκι 2, Σάμαρτζικ 8 (1)

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου 74-68

Διαιτητές: Αθανασιάδης Α.-Κατωτικίδης-Αγραφιώτης Β. (Βαρνάς)

Δεκάλεπτα: 16-14, 34-31, 54-44, 74-68

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 2, Χάρπερ 27 (3), Μαυροειδάκος 6 (2), Κωστόπουλος 12 (2), Χάρις 8, Σταματίου 10 (2), Καλλιακούδας 2, Διαμαντάκος 7, Φιλίππας, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας, Καρυώτης

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 2, Μαλέλης 13, Σιγάλας, Πετανίδης 4, Βαφειάδης, Γιαννόπουλος, Ζευγαράς 6, Τζέικομπς 23 (1), Καραγεωργίου 3, Μπάρμπας 1, Παπαγεωργίου 16 (1)

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η 9η αγωνιστική της Elite League (20-23/11):

Παρασκευή 20/11 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 69-73

Σάββατο 21/11 (17:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 80-88 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 56-74 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου 74-68 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός 73-62 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος 66-67 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας 80-88 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 23/11 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):

Παρασκευή 27/11:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis (16:00)

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος (17:00)

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό

Δευτέρα 30/11 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel