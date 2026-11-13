Ο Κόροιβος έφτασε σε δεύτερη διαδοχική νίκη στην Elite League, καθώς πήρε διπλό στην έδρα του Γλαύκου Εσπέρου με 81-67.

Ο Κόροιβος έπιασε πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού της Πάτρας και επικράτησε του Γλαύκου Εσπέρου με 81-67, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Elite League, μετρώντας πλέον τρεις νίκες στο πρωτάθλημα και αφήνοντας τους Αχαιούς στη μία.

Οι Άλεν, Μπρόντνεξ και Χαρούνι πρόσφεραν ένα δυναμικό ξεκίνημα στον Γλαύκο Έσπερο, που προηγήθηκε με 12-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου, όμως με τους Κοκορέλη και Ο’ Μπάνον ο Κόροιβος επανήλθε άμεσα και με τη βοήθεια των Άντερσον και Κάτζου προηγήθηκε με +7 στο τέλος του δεκαλέπτου (16-23). Η εικόνα έγινε ακόμη καλύτερη για τους Ηλείους στη δεύτερη περίοδο, βλέποντας τη διαρκώς βελτιωμένη τους άμυνα και την επιθετική τους πολυπροσωπία, κομμάτι της οποίας έγιναν και οι Τσαφαράς και Κιόσια, να ανεβάζουν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους στο ημίχρονο (34-55).

Με τους πρωταγωνιστές να μην αλλάζουν ιδιαίτερα και τον Γιώργο Λεβεντούρη να έχει την ευκαιρία να διαχειριστεί τον χρόνο στους παίκτες του, ο Κόροιβος κρατούσε χωρίς δυσκολία τη μεγάλη απόσταση, που τον χώριζε από τον αντίπαλό του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +24 με λέι απ του Τάταρη (48-72). Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα έως το τέλος, οι δύο προπονητές είχαν τη δυνατότητα να μοιράσουν τα λεπτά συμμετοχής στους παίκτες τους εν όψει των επόμενων αναμετρήσεων και ο Γλαύκος Έσπερος μπόρεσε απλά να μειώσει, για να έρθει η νίκη των φιλοξενούμενων με 67-81.

Διαιτητές: Μπακάλης-Δέλλας-Μαραμής (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 16-23, 34-55, 48-72, 67-81

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 16 (2), Ζαχαρής 4, Μπρόντνεξ 15 (1), Νεόφυτος 4, Καφέζας, Στεμπάρης 7, Καρατζάς, Βασιλείου 2, Αδαμόπουλος 1, Χαρούνι 17 (1), Βισνιέφσκι 1

Κόροιβος (Λεβεντούρης): Τζουανόπουλος, Άντερσον 23 (3), Τσαφαράς 11 (1), Μπάκναλ 2, Κοκορέλης 9 (1), Κάτζος 12 (2), Ο’ Μπάνον 17 (2), Τάταρης 5 (1), Κιόσια 2