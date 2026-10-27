Η δήλωση του GM και προπονητή της Μεγαρίδας, Γιώργου Μάνταλου, για τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο GM και προπονητής της Μεγαρίδας, Γιώργος Μάνταλος, τοποθετήθηκε για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Την περασμένη Πέμπτη, απολογήθηκα στην επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ για τις δηλώσεις μου, μετά τον αλήστου μνήμης αγώνα με τον Αμύντα στην Πυρκάλ, περί του «Συστήματος» που μας στέρησε, για ακόμη μια φορά, την ελπίδα, όπως γίνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια με την ομάδα των Μεγάρων.

Θα μπορούσα επομένως, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, να «το παίξω» δικαιωμένος ή αγανακτισμένος ή ακόμη και καταγγέλλων.

Όμως, η υπόθεση, ευτυχώς για όλους μας, βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και εκεί θα αποδειχθεί το δίκαιο ή το άδικο του καθενός από εμάς.

Εκείνο που πραγματικά με προβληματίζει, με ενοχλεί και αποτελεί δηλητήριο στο σώμα του ευρισκόμενου στα τάρταρα πλέον «κακόμοιρου» ελληνικού μπάσκετ, είναι η ελεεινή προσπάθεια κάποιων εσχάτως αυτόκλητων «Σωτήρων», που ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια σιωπούσαν ή ακόμη χειρότερα συνέπρατταν με τους προφυλακισμένους, τώρα παρουσιάζονται έτοιμοι και ικανοί να ηγηθούν τον «νυν υπέρ πάντων αγών» της κάθαρσης εναντίον τους!!!

Εναντίον αυτών με τους οποίους συνέπρατταν, συνεδρίαζαν, συνεργάζονταν και συναποφάσισαν!!!

Και όλα αυτά ενώ στις εκατοντάδες συνεδριάσεις, όλων των εντεταλμένων οργάνων, όλα αυτά τα χρόνια, οι ίδιοι αυτόκλητοι «Σωτήρες» επέλεγαν στην καλύτερη περίπτωση την τακτική της «άκρα του τάφου σιωπής», που στον κάμπο βασίλευε και βασιλεύει προκειμένου να γίνουν αρεστοί σε αυτούς που τώρα ψέγουν, κατηγορούν και καταδικάζουν…

Δεν ξέρω αν θα καταδικαστούν οι προφυλακιστέοι και κανείς μας, ακόμη και εμείς που έχουμε «χιλιοσφαχτεί» από αυτούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ως Έλληνες απόγονοι της Δημοκρατίας πρωτίστως, ότι ακόμη και αυτοί δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας.

Εκείνο όμως, που ξέρω και κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να αγνοεί κανένας, είναι ότι αυτοί, οι εσχάτως αυτόκλητοι «Σωτήρες» είναι πιο επικίνδυνοι και από τους προφυλακιστέους, φερόμενους ως εγκληματίες.

Γιατί αυτοί, οι εσχάτως αυτόκλητοι «Σωτήρες», θέλουν ξεκάθαρα να γίνουν Χαλίφηδες στην θέση του Χαλίφη!

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Η μάχη που πρέπει να δώσουμε, όλοι εμείς οι “no name”, οι απλοί στρατιώτες του μπάσκετ, δεν είναι ούτε η ήδη δρομολογημένη στην δικαιοσύνη καταδίκη των εμπλεκομένων ούτε -πολύ περισσότερο- η ικανοποίηση της ματαιοδοξίας μας επειδή κάποιοι από μας αδικηθήκαμε.

Η μάχη που πρέπει να δώσουμε, με κάθε ικμάδα της ψυχής και της σκέψης μας, είναι αυτή την φορά να εκλέξουμε τους σωστούς.

Γιατί εάν είμαστε δίκαιοι και αυστηροί με τους εαυτούς μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι το 80% του ελληνικού μπάσκετ ψήφισε τους προφυλακιστέους.

Επομένως, ευθύνη φέρουμε όλοι!

Οφείλουμε λοιπόν να πορευθούμε ταπεινά, χωρίς φανφάρες και αφορισμούς, χωρίς κορώνες αυτοπροβολής, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και με μόνο γνώμονα το “for the love of the game” που ΟΛΟΙ μας δείχνουμε να έχουμε ξεχάσει…

Ως επικεφαλής του μπάσκετ των Μεγάρων ζητώ μια ειλικρινή, ταπεινή και χωρίς «αλλά» συγγνώμη από τα 400 παιδιά μας και τις οικογένειές τους γιατί τους κάναμε να αμφιβάλλουν για το αν αξίζει να αγαπούν και να «ζουν» για το μπάσκετ μας.

Ας μας συγχωρέσουν δίνοντας μας την εντολή να επανορθώσουμε»!