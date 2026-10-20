Απίστευτο buzzer beater τρίποντο από τον Σωτήρη Οικονομόπουλο και σπουδαία νίκη για το Ψυχικό επί των Μεγάρων με 64-61.

Η τέταρτη αγωνιστική της Elite League ξεκίνησε με δύο αναμετρήσεις την Τρίτη (20/10) σε Ψυχικό και Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας έτσι την αυλαία της πρώτης μεσοβδόμαδης αγωνιστικής της χρονιάς.

Το Ψυχικό πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC με 64-61, με τη «μάχη» των MVPs της 3ης αγωνιστικής, Σωτήρη Οικονομόπουλου (MVP) και Αιμίλιου Ροζάκη (MVP Next Gen) να βγάζει νικητή τον πρώτο με 64-61, ενώ ήταν και ο ήρωας του αγώνα, καθώς ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο σουτ για την ομάδα των Βορείων προαστίων, σε ένα φοβερό τετραήμερο για τον ίδιο.

Οι Μαχητές Πειραματικό συνέχισαν, από τη δική τους πλευρά, να διατηρούν το δικό τους «φρούριο», μετρώντας δεύτερη νίκη στην έδρα τους σε ισάριθμους αγώνες με 78-61 έναντι του Kronos BC Plasis, με το πολύ καλό τους δεύτερο ημίχρονο και στις δύο πλευρές του παρκέ να φέρνει την επιστροφή στις επιτυχίες.

Η δράση συνεχίζεται αύριο (21/10) και μεθαύριο (22/10), με τη συναρπαστική Elite League να έχει πλήρη δράση έως τη Δευτέρα (26/10), όταν έρθει το φινάλε της 5ης αγωνιστικής.

Ψυχικό – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 64-61

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Σπυρόπουλος-Λιαρομάτης (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 27-24, 41-34, 53-52, 64-61

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 6 (2), Μιλεντίγεβιτς 17 (2), Παπανικολάου 2, Οικονομόπουλος 22 (2), Μπουντούρης 6 (2), Γιουότ 9 (2), Ματαλιωτάκης 2, Γαβριηλίδης

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 3 (1), Γκάτζιας 3 (1), Νότατζ 11 (1), Επαμεινώνδας, Πεταλωτής, Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης, Κολοφώτης 14 (2), Κομνιανίδης 8 (1), Ροζάκης 22, Τσάμης

Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis 78-61

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Λουλουδιάδης-Ντόγκας (Χρυσάφης)

Δεκάλεπτα: 14-19, 33-35, 61-46, 78-61

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 9, Μπανκς 9, Κωνσταντινίδης 1, Μήνου, Νώτης 20, Χαραλαμπίδης 6 (2), Μουτάφης 5 (1), Μανθόπουλος 11 (1), Σπιρ 8, Τσουμάνης 9

Kronos BC Plasis (Καραμπάς): Κιούσης 4, Ουίρ 5, Γκαθράιτ 29 (3), Παπαδιονυσίου, Γκρέκας 2, Δέλγας 1, Τζιάλλας, Μπουζούλας, Μαστόρος 14 (1), Βασιλαντωνάκης 2, Δημητρέλος, Τσουγιάννης 4