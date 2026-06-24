Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα που πήρε Wild Card και θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο «χάρτης» της Elite League της επόμενη αγωνιστικής περιόδου ολοκληρώθηκε, με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να συμμετάσχει μέσω Wild Card.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Αναλυτικά οι ομάδες της Elite League: