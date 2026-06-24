Elite League: Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα συμμετέχει με Wild Card
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Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα που πήρε Wild Card και θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Ο «χάρτης» της Elite League της επόμενη αγωνιστικής περιόδου ολοκληρώθηκε, με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να συμμετάσχει μέσω Wild Card.
Συγκεκριμένα η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.
Αναλυτικά οι ομάδες της Elite League:
- ΑΣ Παπάγου
- ΝΕ Μεγαρίδος
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΑΓΕ Χαλκίδας
- ΑΕ Ψυχικού
- ΓΣ ΚΑΕ Λαυρίου
- ΑΣΑ Κόροιβος
- Πανερυθραϊκός ΑΣ
- ΓΣ Σοφάδων
- ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικού Πεύκων
- ΑΟ Αμύντας
- ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου
- ΓΑΣ Κομοτηνή
- ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου
- Πανιώνιος ΓΣΣ
- ΑΣΑ Αναγέννηση
@Photo credits: eurokinissi
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