Elite League: Μεγάλο «διπλό» των Μαχητών Πειραματικού μέσα στη Λευκάδα
Μεγάλα... διπλό από τους Μαχητές Πειραματικού μέσα στη Λευκάδα, επικρατώντας της Δόξας με 63-55.
Η Μεγαρίδα κέρδισε του Πανερυθραϊκού με 104-92, ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Πρωτέας Βούλας, επικρατώντας του Βίκου με 75-67.
Η Δάφνη επικράτησε της Νίκης Βόλου με 91-87, ενώ στο ματς που έριξε την αυλαία της ημέρας, οι Σοφάδες επικράτησαν του Λαυρίου στον πόντο 88-87.
Αναλυτικά η 28η αγωνιστική:
Σάββατο 21 Μαρτίου
- Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 67-75
- Δάφνη-Νίκη Βόλου 91-87
- ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός 104-92
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό 55-63
- Σοφάδες-Λαύριο Boderm 88-87
Κυριακή 22 Μαρτίου
17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)
Δευτέρα 23 Μαρτίου
18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Αιγάλεω
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός 104-92
Διαιτητές: Ξυλάς-Παπαδόπουλος Χρ.-Πολάτογλου (Ζώης)
Δεκάλεπτα: 29-24, 55-48, 81-68, 104-92
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 8, Πανολίας 3 (1), Δενδρινός 18 (4), Παπαγεωργίου 3 (1), Γκρέκας 6 (2), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 22, Πόζογλου 25 (4), Καλιανιώτης 7, Κολοφώτης 2, Ροζάκης 8, Πέργουλης 2
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 16, Σκόρδος 3, Δημητρακόπουλος 4, Νικολαΐδης 12 (4), Καμάρας 13 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 21 (1), Δομπρογιάννης 2, Καραΐσκος 7 (1), Σταματογιάννης 5, Ιωαννίδης 9 (1)
Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 67-75
Διαιτητές: Τζιοπάνος-Ζαχαρής-Κανελλίδης (Τζαμάκου)
Δεκάλεπτα: 15-16, 32-33, 50-52, 67-75
Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 6 (2), Σιμιτζής 3 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 16 (2), Γράβας, Διαμαντάκος 12, Καμπερίδης 6 (1), Βασιλείου, Τσούκας 12 (2), Αρνόκουρος 3, Μαστρογιαννόπουλος 6 (2)
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15, Μιλεντίγεβτς 23 (6), Ρις 3, Κόης 13 (3), Δέλγας 2, Πετανίδης 5 (1), Μπέλη 3 (1), Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος 3, Καραγεωργίου 6
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό 55-63
Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κατωτικίδης-Αθανασιάδης (Καραδήμας)
Δεκάλεπτα: 17-19, 28-37, 39-48, 55-63
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 6 (2), Ρόμπινσον 8 (1), Άλεν 4 (1), Καλλιακούδας 3, Σαχπατζίδης 3, Χατζηνικόλας 10 (2), Λεκγκίκα 5 (1), Σταυρακούκας 8 (2), Τσάμης, Φύτρος 3, Βισνιέφσκι 5
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 15 (2), Μπανκς 19 (2), Κατσαμούρης 10, Νώτης 11, Κυργάκης, Καρπούζης 3 (1), Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης, Κομνιανίδης 3 (1)
Δάφνη-Νίκη Βόλου 91-87
Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Σκαλτσής-Ρίζος (Κυρτάτας)
Δεκάλεπτα: 14-29, 42-44, 66-57, 91-87
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 16 (3), Τζιβελέκας 16 (1), Τοπάλι, Καράμπουλας 13 (1), Ετζιάκα 5 (1), Μετάι, Φιλιππάκος 25, Γιαννίκος 16 (2), Έξαρχος
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 24 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 13 (2), Φιλοξενίδης 5 (1), Μαντίκος 3 (1), Βλαχογιάννης 13, Μπακέας 9 (1), Νίκολης 11 (3), Τσουμάνης 2
Σοφάδες-Λαύριο Boderm 88-87
Διαιτητές: Μαρινάκης-Ταρενίδης-Τοπαλίδης (Καρακώστας)
Δεκάλεπτα: 21-22, 50-43, 76-67, 88-87
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος, Μπόθγουελ 15 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 2, Πασαγιάννης, Χαντζής 14 (2), Καπετάκης 27 (3), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης, Μπουντούρης 12 (4), Σπρίντζιος 12
Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 21 (3), Στασινός 22 (5), Σιγάλας, Προίσκος 4 (1), Δήμος 2, Δεϊμέζης, Γεωργάς, Τόλιας 5 (1), Καματερός 2, Καλόγηρος 3 (1), Λεφιού 28 (4), Μουτάφης
Η επόμενη αγωνιστική (29η)
- Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας
- Αιγάλεω-Vikos Φalcons
- Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ
- Πανερυθραϊκός-Σοφάδες
- Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος
- Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό
- Ρεπό: Evertech Παπάγου
