Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Κέιλεμπ Σκοτ, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση του Παπάγου με τον Πρωτέα και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς στην Elite League.

Ο Παπάγου, επικράτησε του Πρωτέα Βούλας (86-79), το Σάββατο (10/1), για την 16η αγωνιστική της Elite League.

Ωστόσο, την αναμέτρηση επισκίασε ο σοβαρός τραυματισμός του Κέιλεμ Σκοτ, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.

Ο Αμερικανός σέντερ, αποτελούσε έναν από τους βασικούς «πυρήνες» στην επίθεση της ομάδας του και αυτό το αποτυπώνουν τα εντυπωσιακά νούμερά του.

Πιο αναλυτικά, ο Σκοτ σε 16 αγωνιστικές, μέτρησε 16.7 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ μ.ο, όπως επίσης είναι στην κορυφή της λίστας της κατηγορίας με εύστοχα δίποντα.

Ο 24χρονος σέντερ, έστειλε το δικό του μήνμυμα, μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας πως θα επιστρέψει σύντομα, ενώ ευχαρίστησε την ομάδα για τη στήριξη που του έδειξε.

Ο Παπάγου, βρίσκεται στη 9η θέση με ρεκόρ επτά νίκες και οκτώ ήττες.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σκοτ:

«Το ότι η πρώτη μου χρονιά τελείωσε πρόωρα λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου δεν είναι ακριβώς όπως νόμιζα ότι θα ξεκινήσει το 2026. Πραγματικά μισώ που η περίοδος μου σε ένα τόσο μέρος όπως η Αθήνα τελειώνει με τέτοιο τρόπο.

Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τη διοίκηση και τους οπαδούς εδώ στο Παπάγου που με καλωσορίσατε σαν οικογένεια. Όλοι σας κάνατε αυτή τη μετάβαση στο επαγγελματικό μπάσκετ όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Μου επιτρέψατε να παίξω μερικά από τα καλύτερα μπάσκετ που έχω παίξει ποτέ και είμαι για πάντα ευγνώμων. Αυτή η πόλη θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Εμπιστεύομαι πάντα το σχέδιο του Θεού για το μέλλον μου και θα συνεχίσω να περπατάω στο μονοπάτι που Εκείνος έχει ορίσει για μένα. Δεν έφτασα τόσο μακριά, απλώς για να φτάσω τόσο μακριά.

Θα επιστρέψω σύντομα».

