Elite League: Μεγάλο «διπλό» για τους Φalcons στο Ψυχικό
Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίστηκε την Κυριακή (2/11) η έκτη αγωνιστική της Elite League, μετά το... πρώτο πιάτο πιυ παίκτξ.
Ο Κόροιβος έβαλε τέλος σε ένα σερί δύο ηττών συντρίβοντας με 94-64 το Αιγάλεω στην Αμαλιάδα. Οι Vikos Φalcons πέρασαν με 62-57 από το Ψυχικό και έφτασαν τις τέσσερις νίκες. Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA έβαλε τέλος στο αήττητο του Πρωτέα Βούλας νικώντας τον στο νησί του Ιονίου με 76-65. Η Νίκη Βόλου μπόρεσε να πάρει τη νίκη επί του Παπάγου με 82-78.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 18:30 με το παιχνίδι ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66
Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68
Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 82-78
Ψυχικό-Vikos Φalcons 57-62
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 76-65
Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Στρέμπας-Παπαγεωργίου Δ. (Θεοδοσόπουλος)
Δεκάλεπτα: 23-18, 54-30, 75-49, 94-64
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Αδαμόπουλος 2, Λεμπέσης 15 (1), Σλέιτερ 7 (1), Κωνσταντινίδης 18 (6), Βασιλάκος 3 (1), Πιλάβιος 13 (1), Παρασκευόπουλος 6, Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 16
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 12 (2), Κάρτραϊτ 20 (1), Κουτσουμάρης, Βέλκος 3 (1), Μαντίκος 3 (1), Παπαδημητρίου 4, Λάμπρου 2, Κουστένης 2, Δεϊμέζης, Ντίπτσης 15 (2), Πρίφτης 3
Ψυχικό-Vikos Φalcons 57-62
Διαιτητές: Κάρδαρης-Νάστος-Μπον (Γερός)
Δεκάλεπτα: 9-14, 23-33, 41-45, 57-62
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7 (1), Κουκάς 2, Χέντερσον 17, Δήμου, Αντωνάκης 2, Καρράς 8, Γουέλς 10 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 4, Θεοδώρου 5 (1)
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 19 (2), Σιμιτζής 7 (1), Γεωργίου, Άντερσον 9 (1), Γράβας 4, Διαμαντάκος 9, Καμπερίδης 5 (1), Τσούκας, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1)
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 76-65
Διαιτητές: Ντόγκας-Μαγκλογιάννης-Αγραφιώτης Β. (Γκαρτζονίκας)
Δεκάλεπτα: 27-18, 44-30, 58-51, 76-65
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης, Ρόμπινσον 17, Άλεν 13 (1), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 10 (2), Σταυρακούκας 21 (1), Χαντζής 4, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι 5
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 12 (2), Μιλεντίγεβιτς 10 (1), Ρις 11, Κόης 8 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 2, Μπέλη 2, Κουρτίδης 7, Βουλγαρόπουλος 11
Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 82-78
Διαιτητές: Νικολαΐδης-Λουλουδιάδης-Ταρενίδης (Τέγα)
Δεκάλεπτα: 23-23, 44-46, 60-69, 82-78
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 17, Τζόνσον 10, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 5 (1), Γιαννούτσος, Δήμος 6, Καραγεωργίου 9 (1), Σπυρόπουλος 8, Μπακέας 6 (1), Νίκολης 6, Τσουμάνης 15
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 11 (3), Άντερτον 8, Μερμίγκης 3, Δενδρινός 7 (1), Μαλέλης 14 (3), Σκούρτης 10, Αγγελή, Καραμαλέγκος 2, Σκοτ 23
Η βαθμολογία
- Δόξα Λευκάδας 5-1
- Βίκος 5-1
- Πρωτέας Βούλας 5-1
- Ψυχικό 4-2
- Κόροιβος 4-2
- Νίκη Βόλου 4-2
- Παπάγου 3-3
- ΝΕΜ 4-1
- Μαχητές 3-3
- Πανερυθραϊκός 3-3
- Δάφνης 2-4
- Λαύριο 2-4
- Χαλκίδα 2-3
- Σοφάδων 1-5
- Αιγάλεω 0-6
- Τρίκαλα 0-6
Η επόμενη αγωνιστική (7η, 8-10/11)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
17:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό
17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη
17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες
17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
