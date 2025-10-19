Συγκινεί ο προπονητής της Μεγαρίδας για τον Παπαγιάννη: «Πονάμε κι εμείς μαζί του!»

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη στον αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό σόκαρε τους πάντες και ο προπονητής της Μεγαρίδας, Γιώργος Μάνταλος, μίλησε για τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος κατάγεται από τα Μέγαρα.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με κάρφωμα ένα alley-oop, με αποτέλεσμα να πέσει με πολύ άσχημο τρόπο στο παρκέ και να τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο, στα μισά της δεύτερης περιόδου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τελικά, το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν. Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μεγαρίδας, Γιώργος Μάνταλος, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον Παπαγιάννη, ο οποίος, άλλωστε, κατάγεται από τα Μέγαρα.

«Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τη δήλωσή μου εκφράζοντας την αγάπη μας, τη μεγάλη μας ανησυχία, αλλά και όλες μας τις προσδοκίες και ευχές να γυρίσει ο Γιώργος μας πίσω, γερός και υγιής. Ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι δικό μας παιδί, τον αγαπάμε, είναι παιδί μας και πονάμε κι εμείς μαζί του. Εύχομαι ο Θεός να τον κάνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα» εξήγησε ο Γιώργος Μάνταλος μετά από τη νίκη επί της Δάφνης.