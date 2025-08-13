Παπαδόπουλος για άνοδο Αιγάλεω: «Αυτό που έγινε πέρυσι πρόκειται για μπασκετική υπέρβαση»

Ο προπονητής του Αιγάλεω, Δημήτρης Παπαδόπουλος, μίλησε στο Web Radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει το «Σίτι» ενόψει της νέας σεζόν στην Elite League.

Το Αιγάλεω ύστερα από μία ακόμη εντυπωσιακή σεζόν στη National League 1 όπου έφτασε μέχρι και στον τελικό του UNICEF Trophy, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της ανόδου και πλέον ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Elite League.

Ο προπονητής του «Σίτι», Δημήτρης Παπαδόπουλος, μίλησε στο Web Radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων μίλησε για την περυσινή πορεία της ομάδας, για τους στόχους που έχουν τεθεί ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου αλλά και για τους λόγους παραμονής του στον σύλλογο.

«Αυτό που έγινε με τα παιδιά πέρυσι πρόκειται για μια μπασκετική υπέρβαση. Η ομάδα όταν ανέλαβα ήταν πολύ άσχημα ψυχολογικά, δεν έπαιζε τίποτα. Υπήρχε πίεση και ήταν εκτός στόχων. Δουλέψαμε, μιλήσαμε, συγκεντρωθήκαμε, αλλάξαμε το πλάνο μας πολλές φορές. Τα παιδιά το ήθελαν, έπαιξαν καλό μπάσκετ και κάναμε αυτό που δεν περίμενε κανένας. Νομίζω ότι όλοι όσοι έλεγαν τον Φεβρουάριο ότι το Αιγάλεω δε μπορεί το κάτι παραπάνω, τελικά δείξαμε ότι το μπορούσαμε με τους ίδιους παίκτες. Επομένως, κάτι αλλάξαμε εμείς».

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Φέτος είμαστε νεοφώτιστη ομάδα, ένας παίκτης παρέμεινε από το περσινό ρόστερ. Επιστρέφουμε μετά από 15 χρόνια στην Elite League. Πήραμε το ρίσκο να αλλάξουμε όλη την ομάδα και να πάρουμε κατά πλειοψηφία νεαρούς παίκτες, έως 26 χρονών, και δύο ξένους αθλητές. Θέλουμε να πάμε σε κάτι καινούργιο, πιο ενεργειακό. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις καριέρες τους. Θέλουν να αποδείξουν πράγματα μέσα από την προπόνηση και τη δουλειά. Πάμε με ένα ρόστερ που θέλει υπομονή και ρίσκο. Θα έχουμε τις αδυναμίες και τις ήττες μας, αλλά εκεί θα πρέπει να μας στηρίξει ο κόσμος. Ξέρετε πως ό,τι είναι καινούργιο θέλει χρόνο για να λειτουργήσει. Θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε, υγεία να έχουμε. Μίλησα στον κόσμο, εγώ δεν κρύβομαι, αγαπάω αυτό που κάνω. Είναι μία δύσκολη αποστολή και θα το κάνω στο 100%, αλλά η ομάδα είναι νέα με 10 καινούργιους παίκτες και χρειάζεται υπομονή. Δεν υπάρχει εμπειρία στην κατηγορία αυτήν, έχουν όμως την όρεξη και το “θέλω”. Θα μπουν να κάνουν προπόνηση, έχουν το feedback. Όταν ρισκάρεις, κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις».

Για το πρόγραμμα του Αιγάλεω: «Αυτή είναι η δική μου δουλειά, να μπορέσω να βάλω τα νέα παιδιά στη νοοτροπία ότι δεν περνούν οι μέρες αδιάφορα. Δουλεύουμε κάθε ημέρα και συγκεντρωμένοι. Στις 4 Οκτωβρίου αρχίζει κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ένα καλό και βατό πρόγραμμα. Δεν έχουμε ταξίδι τις πρώτες έξι αγωνιστικές, τα εντός έδρας ματς είναι “must win” για εμάς ή αυτά με ομάδες που στοχεύουμε τις νίκες. Θα… ορμήσουμε να κάνουμε νωρίς τις νίκες στην έδρας μας με τον κόσμο μας. Θα παλέψουμε τα πρώτα έξι παιχνίδια, δεν υπάρχει ήττα για εμάς. Πάμε βήμα-βήμα να αποκτήσουμε τη νοοτροπία και τη διάθεση που θέλω. Βασίζομαι στο καλό κλίμα των αποδυτηρίων, κάτι που βγαίνει και στο γήπεδο ανεξαρτήτως χρήματος και αποδοχών».

Για το φετινό ρόστερ: «Θα ξεκινήσουμε στις 19 Αυγούστου την προετοιμασία και η χημεία των νέων παικτών στην ομάδα θα καλυφθεί με πολλές ώρες προπόνησης. Έτσι ξέρω να δουλεύω. Επειδή τα νέα παιδιά δεν κουράζονται εύκολα, νομίζω ότι αυτό είναι το “κλειδί” για να “δέσουμε” σαν ομάδα. Δεν έχουμε “κορμό”, θα τον αποκτήσουμε όμως μαζί και με το πλάνο μας. Υπάρχει διάθεση και θα μπορέσουμε μετά από δύο μήνες να είμαστε καλύτεροι. Το Κύπελλο το αντιμετωπίζουμε σαν επίσημα φιλικά, δε θα το πάρουμε σίγουρα εμείς. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στις 4 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό Πεύκων εντός έδρας. Είναι “must win” για εμάς αυτός ο αγώνας».

Για τις προσθήκες των ξένων παικτών στο Αιγάλεω: «Είμαστε κοντά στην ενίσχυση με ξένους παίκτες. Δε μπορώ να πω κάτι, δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα. Πρέπει να σεβαστώ τη διοίκηση του Αιγάλεω».

Για την ανταγωνιστικότητα και της φετινής Elite League: «Δεν υπάρχει ομάδα που είναι ξεκάθαρο φαβορί, ούτε μεγάλο brand name όπως τα προηγούμενα χρόνια με τον Ηρακλή και τον Πανιώνιο. Είναι νωρίς για συμπεράσματα. Από αυτά που ακούω και διαβάζω, ξεχωρίζω τέσσερις ομάδες. Αυτές είναι η Χαλκίδα, η οποία έχει εξαιρετικό ρόστερ με προπονητή τον Νίκο Οικονόμου, τα Μέγαρα λόγω συνέπειας, ο Βίκος Ιωαννίνων λόγω καλών και ακριβών κινήσεων και ο Πρωτέας Βούλας που έχει επενδύσει σωστά και έχει σοβαρή διοίκηση. Αυτές οι ομάδες είναι ένα “κλικ” μπροστά. Για τις υπόλοιπες ομάδες, βλέπω ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Δε βλέπω τεράστιες διαφορές, θα παίξει ρόλο η ημέρα του αγώνα και τι ξένους θα πάρεις. Το format παίζει ρόλο, το πρωτάθλημα βελτιώνεται. Σε κάθε αγωνιστική θα υπάρχουν πολλά ντέρμπι. Δεν υπάρχει ομάδα φόβητρο ώστε να ξεφύγει μπροστά».

Για την ανανέωση του με το Αιγάλεω: «Οι άνθρωποι με σεβάστηκαν στο Αιγάλεω. Όποιος είναι στον χώρο του μπάσκετ ξέρει τι έχω καταφέρει, έχω μία πορεία στο άθλημα. Παθιάζομαι πολύ, αγαπάω αυτό που κάνω, το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Είναι δουλειά μου, δεν κάνω κάτι άλλο, είμαι επαγγελματίας. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Δεν το κάνω με αρνητική πρόθεση. Ευχαριστώ τη διοίκηση που εκτίμησαν αυτό που κάνω».

Για την εμπειρία του στην Elite League: «Έχει διοργανώσει πολύ καλά το format η ΕΟΚ με τον κύριο Λιόλιο, είναι οργανωμένο. Δε λείπει κάτι από την Elite League σε σχέση με την GBL, πέρα από τους πολλούς ξένους. Έχει μπει και η τηλεόραση. Έχω εργαστεί σε αντίστοιχες Α2 κατηγορίες στο εξωτερικό, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Υπάρχει dress code στους πάγκους, τηρούνται αρκετά πράγματα όσον αφορά τα οικονομικά. Το format είναι πολύ ανταγωνιστικό και δεν υπάρχουν πολλά αδιάφορα ματς. Οι αποστάσεις είναι μικρές στην κατηγορία, ένα κακό ματς ή ένα θετικό αποτέλεσμα επηρεάζει τη βαθμολογία αρκετών ομάδων».

Για την εικόνα της Εθνικής Ανδρών: «Η ομάδα είναι καινούργια, δεν πρέπει να υπάρχει άγχος. Έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Όλα καλά, δεν πρέπει να μπουν “ταμπέλες”, γιατί όταν λέγαμε ότι πάμε για μετάλλιο δεν τα καταφέρναμε. Έχει μεγαλώσει ο χάρτης, ειδικά με τους νατουραλιζέ. Θα εμφανιστούν ομάδες που δεν υπήρχαν ποτέ. Ο Βασίλης έχει γεννηθεί για να ζει στην πίεση. Το επιτελείο είναι εξαιρετικό και δουλεύουν ταχύρρυθμα. Οι παίκτες έχουν στερηθεί το καλοκαίρι τους. Χρειάζεται υπομονή και όλα έρχονται με δουλειά».