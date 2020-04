«Ο ΛεΜπρόν θα είχε ξεφτιλιστεί κόντρα στους "bad boys" Πίστονς!» (vid)

Τα bad boys των Πίστονς ήταν η ομάδα που έκαναν πιο σκληρό τον Μάικλ Τζόρνταν και τον προετοίμασαν να ανέβει στον.. θρόνο του ΝΒΑ, αφού οι περίφημοι Jordan Rules ήταν κάτι που λίγοι θα άντεχαν.

Τόσος ντόρος υπάρχει τις τελευταίες μέρες και μετά το 3ο και 4ο επεισόδιο του Last Dance, με τον αναλυτή του ΝΒΑ, Σκιπ Μπέιλες να τονίζεις πως αν ο ΛεΜπρόν έπαιζε κόντρα στους Πίστονς, θα τον ξεφτίλιζαν!

«Ο δικός σας GOAT Τζέιμς. Οι bad boys Πίστονς θα τον τρομοκρατούσαν, θα τα ξεφτίλιζαν. Δεν θα ήταν καλό αυτό που θα του έκαναν. Ο ΛεΜπρόν δεν ήταν κοντά στον Μάικλ Τζόρνταν στο πνευματικό επίπεδο», ήταν τα λόγια του.

"You know and I know your man LeBron James would've gotten terrorized and humiliated by the Bad Boy Pistons 10 years earlier." — @RealSkipBayless pic.twitter.com/WtVMI56fy6

— UNDISPUTED (@undisputed) April 27, 2020