Τζάμπολ στην 8η αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1, με το πρώτο παιχνίδι να είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους Πάνθηρες Καβάλας.

Με το παιχνίδι Ολυμπιακός – Πάνθηρες Καβάλας ανοίγει σήμερα η αυλαία της 8ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Allwyn Women’s Basketball League 1. Οι ερυθρόλευκες μετά την νίκη επί της Σλέζα για το Eurocup θέλουν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς παραμένοντας ψηλά στη βαθμολογία.

Από την άλλη οι Πάνθηρες Καβάλας πηγαίνουν στον Πειραιά με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επικράτησή τους την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Αμύντα.

Ο σημερινός αγώνας Ολυμπιακός – Πάνθηρες Καβάλας θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Το πρόγραμμα της 8ης Αγωνιστικής

Σάββατο 28.11

15.15 Ολυμπιακός-Πάνθηρες Καβάλας

Κυριακή 29.11

13.00 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός

15.00 Άρης-Αθηναϊκός Qualc

15.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

17.00 Κρόνος BC Plasis-Αμύντας

18.00 Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 14 661-422 239

2) Ολυμπιακός 13 614-409 205

3) Παναθηναϊκός 12 615-483 132

4) ΠΑΣ Γιάννινα 12 493-482 11

5) Πρωτέας Βούλας 11 510-549 -39

6) Παναθλητικός 10 476-536 -60

7) Πανσερραϊκός Fibran 10 477-559 -82

8) Πάνθηρες Καβάλας 10 443-560 -117

9) Κρόνος BC Plasis 9 446-545 -99

10) ΠΑΟΚ 9 444-543 -99

11) Αρης 8 501-541 -40

12) Αμύντας 8 457-508 -51