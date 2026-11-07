Άρης - Ολυμπιακός 58-95: Εντυπωσιακό διπλό οι ερυθρόλευκες
Με νίκη συνέχισε την πορεία του στη WBL 1 η ομάδα του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκες επέβαλαν τον ρυθμό τους και επικράτησαν με 95-58 του Άρη που έπεσε στο 1-5. Ο Ολυμπιακός είχε πρώτη σκόρερ την Εβόντο που μέτρησε 19 πόντους.
Διψήφιες επίσης ήταν Χριστινάκη με 19 πόντους, η Πεντάντε με 14 πόντους, η Μάλι σημείωσε 13 και Φάνκαμ 13. Από την άλλη πλευρά η Ντουάιερ είχε 17 πόντους και η Πάτι 13 πόντους με 26.
Οι φιλοξενούμενους πάτησαν γκάζι στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου ξέφυγαν με 46-74 και από εκεί και πέρα έγινε ακόμα πιο εύκολη η διαχείριση του ματς.
6η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 63-99
Άρης-Ολυμπιακός 58-95
Αμύντας-Πανσερραϊκός 80-52
14.00 Κρόνος -ΠΑΣ Γιάννινα
14.30 Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας
18.30 Παναθλητικός-Πάνθηρες Καβάλας
Tα δεκάλεπτα: 9-21, 33-46, 46-74, 58-95
Άρης (Κωτούλης): Ντουάιερ 17, Πάτι 13(2), Ντάλα 8(2), Μιχαηλίδου Κ. 5, Μιχαηλίδου Ε. 9(3), Τουτουντζίεβα, Κερασοβίτη 3(1), Ιγκλέζου 3, Διαμαντοπούλου, Κοτζαμπάση.
Ολυμπιακός (Εντζόγια): Χριστινάκη 15(2), Κολλάτου 5(1), Πεντάντε 14(1), Αναστασοπούλου Χ. 6(1), Λάμπερτ 2, Εβόντο 19(1), Φάνκαμ 11, Μάλι 13, Μπενέκη 1, Σακελλαρίου 9(3), Καρλάφτη.
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