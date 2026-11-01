Allwyn WBL1: Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Οι Πάνθηρες Καβάλας επικράτησαν του Πανσερραϊκού με 72-64, ενώ ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 71-69. Στο επεισοδιακό ματς του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον Αμύντα, η ομάδα των Ιωαννίνων επικράτησε με 67-59 και ο Παναθλητικό κέρδισε με ευκολία τον Άρη με 88-71.
5η Αγωνιστική – Κυριακή 01.11
- Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64
- Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 71-69
- ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 67-59
- Παναθλητικός-Άρης 88-71
Σάββατο 31/10
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-63
- Αθηναϊκός Qualco-Κρόνος BC Plasis 90-47
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64
Διαιτητές: Ντόγκας-Παπαγερίδης-Αναστασιάδης Γ.
Δεκάλεπτα: 22-19, 40-42, 54-47, 72-64
Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Κέλι 22(2), Πιτς 14(1), Καραγιάννη 9(1), Ιβανούσα 2, Σταματάκη 2, Χόμπι 19(2), Κοντογιάννη 4(1).
Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Γουόκερ 16, Τσινέκε 5, Γκέιλ, Μπαξεβάνου 4, Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 6(2), Κουβόρντε 2, Ελέκο 19(1), Λιτλπέιτζ 10, Νάτσκου
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 71-69
Διαιτητές: Ξυλάς-Τσακιράκη-Παπαδάκη
Δεκάλεπτα: 14-20, 27-33, 52-50, 71-69
Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Ποϊντέξτερ 15(2), Νούνιεθ 8, Πέρι 13(3), Κελεμένη 5(1), Ιβουάλα 13, Ανδρικοπούλου 1, Γρηγοροπούλου 5, Πολυμένη 9(1), Τουμπανιάρη, Χουσελά 2.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέιτζ 19(1), Μάρσαλ 14, Τζόνσον 15(3), Βιντσιλαίου 3, Κυπριανού 4, Μπεκίρι 5(1), Ντάικ 6, Δούρβα, Στούπα 3.
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 67-59
Διαιτητές: Κανελλίδης-Κλεπουσνιώτου-Λυγούρας
Δεκάλεπτα: 13-13, 34-25, 45-43, 67-59
ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Γουίλερ 15, Τζουντ 16, Γιαπιτζόγλου 2, Τζόρνταν 13(2), Σαρηγιαννίδου 16 (2), Ρούμπα 4(1), Τζημορώτα, Κουμαντσιώτου 1.
Αμύντας (Σοφτσης): Κρόφορντ 13(2), Γουίλιαμς 12, Κρίορ 11(1), Καραχάλιου 9(1), Σάγκερερ 7(1), Ντάνου 7(1), Παγώνη, Μαργώνη, Κατσαμούρη, Μάγκλαρη.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 10 479-290 189
2) Ολυμπιακός 9 407-301 106
3) Παναθηναϊκός 9 446-346 100
4) Παναθλητικός 8 368-364 4
5) Πρωτέας Βούλας 8 374-377 -3
6) ΠΑΣ Γιάννινα 8 349-366 -17
7) ΠΑΟΚ 7 324-370 -46
8) Πανσερραϊκός Fibran 7 349-408 -59
9) Κρόνος BC Plasis 7 316-399 -83
10) Αρης 6 371-364 7
11) Πάνθηρες Καβάλας 6 316-437 -121
12) Αμύντας 5 312-389 -77
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)
- Παναθλητικός-Πάνθηρες Καβάλας
- Άρης-Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας
- ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός
- Κρόνος BC Plasis-ΠΑΣ Γιάννινα
- Αμύντας-Πανσερραϊκός Fibran
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