Δείτε τα αποτελέσματα των τεσσάρων σημερινών (01/11) αναμετρήσεων για την Allwyn WBL 1.

Οι Πάνθηρες Καβάλας επικράτησαν του Πανσερραϊκού με 72-64, ενώ ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 71-69. Στο επεισοδιακό ματς του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον Αμύντα, η ομάδα των Ιωαννίνων επικράτησε με 67-59 και ο Παναθλητικό κέρδισε με ευκολία τον Άρη με 88-71.

5η Αγωνιστική – Κυριακή 01.11

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 71-69

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 67-59

Παναθλητικός-Άρης 88-71

Σάββατο 31/10

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-63

Αθηναϊκός Qualco-Κρόνος BC Plasis 90-47

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64

Διαιτητές: Ντόγκας-Παπαγερίδης-Αναστασιάδης Γ.

Δεκάλεπτα: 22-19, 40-42, 54-47, 72-64

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Κέλι 22(2), Πιτς 14(1), Καραγιάννη 9(1), Ιβανούσα 2, Σταματάκη 2, Χόμπι 19(2), Κοντογιάννη 4(1).

Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Γουόκερ 16, Τσινέκε 5, Γκέιλ, Μπαξεβάνου 4, Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 6(2), Κουβόρντε 2, Ελέκο 19(1), Λιτλπέιτζ 10, Νάτσκου

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 71-69

Διαιτητές: Ξυλάς-Τσακιράκη-Παπαδάκη

Δεκάλεπτα: 14-20, 27-33, 52-50, 71-69

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Ποϊντέξτερ 15(2), Νούνιεθ 8, Πέρι 13(3), Κελεμένη 5(1), Ιβουάλα 13, Ανδρικοπούλου 1, Γρηγοροπούλου 5, Πολυμένη 9(1), Τουμπανιάρη, Χουσελά 2.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέιτζ 19(1), Μάρσαλ 14, Τζόνσον 15(3), Βιντσιλαίου 3, Κυπριανού 4, Μπεκίρι 5(1), Ντάικ 6, Δούρβα, Στούπα 3.

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 67-59

Διαιτητές: Κανελλίδης-Κλεπουσνιώτου-Λυγούρας

Δεκάλεπτα: 13-13, 34-25, 45-43, 67-59

ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Γουίλερ 15, Τζουντ 16, Γιαπιτζόγλου 2, Τζόρνταν 13(2), Σαρηγιαννίδου 16 (2), Ρούμπα 4(1), Τζημορώτα, Κουμαντσιώτου 1.

Αμύντας (Σοφτσης): Κρόφορντ 13(2), Γουίλιαμς 12, Κρίορ 11(1), Καραχάλιου 9(1), Σάγκερερ 7(1), Ντάνου 7(1), Παγώνη, Μαργώνη, Κατσαμούρη, Μάγκλαρη.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 10 479-290 189

2) Ολυμπιακός 9 407-301 106

3) Παναθηναϊκός 9 446-346 100

4) Παναθλητικός 8 368-364 4

5) Πρωτέας Βούλας 8 374-377 -3

6) ΠΑΣ Γιάννινα 8 349-366 -17

7) ΠΑΟΚ 7 324-370 -46

8) Πανσερραϊκός Fibran 7 349-408 -59

9) Κρόνος BC Plasis 7 316-399 -83

10) Αρης 6 371-364 7

11) Πάνθηρες Καβάλας 6 316-437 -121

12) Αμύντας 5 312-389 -77

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)